https://ria.ru/20230920/ukraina-1897422702.html
В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда"
В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда" - РИА Новости, 20.09.2023
В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда"
Киев, обвиняя Россию в воспитании в детях на освобожденных территориях ненависти к Украине, сам создает подобие "гитлерюгенда", заявил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T01:01
2023-09-20T01:01
2023-09-20T01:01
в мире
украина
россия
андрей марочко
владимир зеленский
киев
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855582645_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_3f238353d0d2ee249216a51b3b6b6469.jpg
ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Киев, обвиняя Россию в воспитании в детях на освобожденных территориях ненависти к Украине, сам создает подобие "гитлерюгенда", заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, комментируя выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Зеленский в Нью-Йорке во вторник обвинил Россию в якобы "депортации" детей из Донбасса и заявил, что Россия якобы учит "похищенных" у Киева детей ненавидеть Украину. Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве. "Вспомним пионерские лагеря "азовцев" (запрещённая в РФ террористическая организация), те кадры с Крещатика (главная улица Киева), когда детей учили убивать русских, устраивая с ними всевозможные флешмобы", - сказал Марочко. Он вспомнил и о "сомнительных игрушках" в детских отделах магазинов Украины, в названии которых уже есть призывы к убийствам русских. "В действительности Украина похищала детей, и Украина действительно учит детей ненавидеть русских, по сути создавая из них "Гитлерюгенд" (юношеская военизированная нацистская организация, запрещенная в 1945 г)", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20230817/deti-1890629680.html
https://ria.ru/20230811/deti-1889548215.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855582645_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_0417d24f35d627776075c29101e13d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, андрей марочко, владимир зеленский, киев, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, Россия, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Киев, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда"
Марочко: Киев, обвиняя Россию в ненависти, сам создает "гитлерюгенд"
ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Киев, обвиняя Россию в воспитании в детях на освобожденных территориях ненависти к Украине, сам создает подобие "гитлерюгенда", заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, комментируя выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
Зеленский в Нью-Йорке
во вторник обвинил Россию в якобы "депортации" детей из Донбасса
и заявил, что Россия якобы учит "похищенных" у Киева детей ненавидеть Украину. Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве
.
Россия узнала механизмы похищения детей на Украине, заявили в Госдуме
"Вспомним пионерские лагеря "азовцев" (запрещённая в РФ террористическая организация), те кадры с Крещатика (главная улица Киева), когда детей учили убивать русских, устраивая с ними всевозможные флешмобы", - сказал Марочко.
Он вспомнил и о "сомнительных игрушках" в детских отделах магазинов Украины, в названии которых уже есть призывы к убийствам русских.
"В действительности Украина похищала детей, и Украина действительно учит детей ненавидеть русских, по сути создавая из них "Гитлерюгенд" (юношеская военизированная нацистская организация, запрещенная в 1945 г)", - сказал Марочко.
Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы