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В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда" - РИА Новости, 20.09.2023
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01:01 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897422702.html
В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда"
В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда" - РИА Новости, 20.09.2023
В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда"
Киев, обвиняя Россию в воспитании в детях на освобожденных территориях ненависти к Украине, сам создает подобие "гитлерюгенда", заявил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T01:01
2023-09-20T01:01
в мире
украина
россия
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Киев, обвиняя Россию в воспитании в детях на освобожденных территориях ненависти к Украине, сам создает подобие "гитлерюгенда", заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, комментируя выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Зеленский в Нью-Йорке во вторник обвинил Россию в якобы "депортации" детей из Донбасса и заявил, что Россия якобы учит "похищенных" у Киева детей ненавидеть Украину. Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве. "Вспомним пионерские лагеря "азовцев" (запрещённая в РФ террористическая организация), те кадры с Крещатика (главная улица Киева), когда детей учили убивать русских, устраивая с ними всевозможные флешмобы", - сказал Марочко. Он вспомнил и о "сомнительных игрушках" в детских отделах магазинов Украины, в названии которых уже есть призывы к убийствам русских. "В действительности Украина похищала детей, и Украина действительно учит детей ненавидеть русских, по сути создавая из них "Гитлерюгенд" (юношеская военизированная нацистская организация, запрещенная в 1945 г)", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20230817/deti-1890629680.html
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в мире, украина, россия, андрей марочко, владимир зеленский, киев, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, Россия, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Киев, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда"

Марочко: Киев, обвиняя Россию в ненависти, сам создает "гитлерюгенд"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМальчик в автобусе
Мальчик в автобусе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мальчик в автобусе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Киев, обвиняя Россию в воспитании в детях на освобожденных территориях ненависти к Украине, сам создает подобие "гитлерюгенда", заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, комментируя выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
Зеленский в Нью-Йорке во вторник обвинил Россию в якобы "депортации" детей из Донбасса и заявил, что Россия якобы учит "похищенных" у Киева детей ненавидеть Украину. Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве.
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"Вспомним пионерские лагеря "азовцев" (запрещённая в РФ террористическая организация), те кадры с Крещатика (главная улица Киева), когда детей учили убивать русских, устраивая с ними всевозможные флешмобы", - сказал Марочко.
Он вспомнил и о "сомнительных игрушках" в детских отделах магазинов Украины, в названии которых уже есть призывы к убийствам русских.
"В действительности Украина похищала детей, и Украина действительно учит детей ненавидеть русских, по сути создавая из них "Гитлерюгенд" (юношеская военизированная нацистская организация, запрещенная в 1945 г)", - сказал Марочко.
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В миреУкраинаРоссияАндрей МарочкоВладимир ЗеленскийКиевГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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