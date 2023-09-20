https://ria.ru/20230920/ukraina-1897422702.html

В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда"

В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда" - РИА Новости, 20.09.2023

В ЛНР обвинили Киев в создании "гитлерюгенда"

Киев, обвиняя Россию в воспитании в детях на освобожденных территориях ненависти к Украине, сам создает подобие "гитлерюгенда", заявил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T01:01

2023-09-20T01:01

2023-09-20T01:01

в мире

украина

россия

андрей марочко

владимир зеленский

киев

генеральная ассамблея оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855582645_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_3f238353d0d2ee249216a51b3b6b6469.jpg

ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Киев, обвиняя Россию в воспитании в детях на освобожденных территориях ненависти к Украине, сам создает подобие "гитлерюгенда", заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, комментируя выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Зеленский в Нью-Йорке во вторник обвинил Россию в якобы "депортации" детей из Донбасса и заявил, что Россия якобы учит "похищенных" у Киева детей ненавидеть Украину. Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве. "Вспомним пионерские лагеря "азовцев" (запрещённая в РФ террористическая организация), те кадры с Крещатика (главная улица Киева), когда детей учили убивать русских, устраивая с ними всевозможные флешмобы", - сказал Марочко. Он вспомнил и о "сомнительных игрушках" в детских отделах магазинов Украины, в названии которых уже есть призывы к убийствам русских. "В действительности Украина похищала детей, и Украина действительно учит детей ненавидеть русских, по сути создавая из них "Гитлерюгенд" (юношеская военизированная нацистская организация, запрещенная в 1945 г)", - сказал Марочко.

https://ria.ru/20230817/deti-1890629680.html

https://ria.ru/20230811/deti-1889548215.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, андрей марочко, владимир зеленский, киев, генеральная ассамблея оон, оон