https://ria.ru/20230920/trevoga-1897426521.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.09.2023
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T02:07
2023-09-20T02:07
2023-09-20T02:19
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
днепропетровская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в Киевской области начал звучать в 2.02 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
киев
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8d58d4b3246b3a5c41fae67d2234ddcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу