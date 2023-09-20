https://ria.ru/20230920/svo-1897563742.html

Губернатор Приамурья поручил заготовить уголь и дрова семьям участников СВО

Губернатор Приамурья поручил заготовить уголь и дрова семьям участников СВО - РИА Новости, 20.09.2023

Губернатор Приамурья поручил заготовить уголь и дрова семьям участников СВО

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил помочь заготовить уголь и дрова для отопительного сезона семьям участников СВО, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:28

2023-09-20T15:28

2023-09-20T15:28

амурская область

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил помочь заготовить уголь и дрова для отопительного сезона семьям участников СВО, сообщает правительство региона. "Помощь участникам СВО и их семьям – в приоритете, особое внимание этому уделяет президент. Во время нашей встречи он в очередной раз подчеркнул важность всесторонней поддержки бойцов и их родных. В Бурейском округе работа штаба помощи семьям участников специальной военной операции организована хорошо, как и в остальных муниципалитетах области. Сейчас люди готовятся к отопительному сезону, нужно в преактивном порядке отработать с семьями – помочь доставить уголь или заготовить дрова заранее и на весь сезон", - сказал Орлов. Как организована помощь участникам СВО и их семьям в муниципалитетах, еженедельно обсуждают в областном правительстве. Как доложил о работе штаба в Бурейском округе глава муниципалитета Андрей Литвинов, за период работы сюда поступило 103 обращения. Большинство из них носят бытовой характер – нужно помочь косить траву, убрать приусадебные участки, а также сделать мелкий ремонт. Дети амурских бойцов во время оздоровительной кампании отдохнули в загородных и пришкольных лагерях. Кроме этого, в домах участников СВО установили 154 пожарных извещателя. "У нас ежемесячно проводятся встречи членов семей участников СВО с представителями органов власти, социальной защиты населения, здравоохранения, военкомата и депутатами. На таких встречах обсуждаются вопросы организации отправки помощи участникам СВО, увековечивания памяти, организация встреч бойцов, прибывших в отпуск, со школьниками и юнармейцами", - сказал Литвинов. В муниципалитете создана волонтерская группа "СВОим для ПОБЕДЫ", в нее входят родственники бойцов, школьники и активные жители. Волонтеры плетут маскировочные сети, делают печи-буржуйки, а также занимаются заготовкой овощей для "сухих борщей".

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амурская область