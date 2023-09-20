Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Приамурья поручил заготовить уголь и дрова семьям участников СВО - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
15:28 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/svo-1897563742.html
Губернатор Приамурья поручил заготовить уголь и дрова семьям участников СВО
Губернатор Приамурья поручил заготовить уголь и дрова семьям участников СВО - РИА Новости, 20.09.2023
Губернатор Приамурья поручил заготовить уголь и дрова семьям участников СВО
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил помочь заготовить уголь и дрова для отопительного сезона семьям участников СВО, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:28
2023-09-20T15:28
амурская область
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864547067_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_34652e498c93c476d0e061acaa75a8d8.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил помочь заготовить уголь и дрова для отопительного сезона семьям участников СВО, сообщает правительство региона. "Помощь участникам СВО и их семьям – в приоритете, особое внимание этому уделяет президент. Во время нашей встречи он в очередной раз подчеркнул важность всесторонней поддержки бойцов и их родных. В Бурейском округе работа штаба помощи семьям участников специальной военной операции организована хорошо, как и в остальных муниципалитетах области. Сейчас люди готовятся к отопительному сезону, нужно в преактивном порядке отработать с семьями – помочь доставить уголь или заготовить дрова заранее и на весь сезон", - сказал Орлов. Как организована помощь участникам СВО и их семьям в муниципалитетах, еженедельно обсуждают в областном правительстве. Как доложил о работе штаба в Бурейском округе глава муниципалитета Андрей Литвинов, за период работы сюда поступило 103 обращения. Большинство из них носят бытовой характер – нужно помочь косить траву, убрать приусадебные участки, а также сделать мелкий ремонт. Дети амурских бойцов во время оздоровительной кампании отдохнули в загородных и пришкольных лагерях. Кроме этого, в домах участников СВО установили 154 пожарных извещателя. "У нас ежемесячно проводятся встречи членов семей участников СВО с представителями органов власти, социальной защиты населения, здравоохранения, военкомата и депутатами. На таких встречах обсуждаются вопросы организации отправки помощи участникам СВО, увековечивания памяти, организация встреч бойцов, прибывших в отпуск, со школьниками и юнармейцами", - сказал Литвинов. В муниципалитете создана волонтерская группа "СВОим для ПОБЕДЫ", в нее входят родственники бойцов, школьники и активные жители. Волонтеры плетут маскировочные сети, делают печи-буржуйки, а также занимаются заготовкой овощей для "сухих борщей".
https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html
https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html
https://ria.ru/20220131/natsproekty-1770248336.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864547067_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f0bc0b93c2d9ac56e2ac4c7ce73acd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область
Амурская область, Амурская область
Губернатор Приамурья поручил заготовить уголь и дрова семьям участников СВО

Губернатор Приамурья поручил заготовить уголь и дрова семьям участников СВО

© Фото : пресс-служба губернатора Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов привез посылки в зону СВО
Губернатор Амурской области Василий Орлов привез посылки в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов привез посылки в зону СВО
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил помочь заготовить уголь и дрова для отопительного сезона семьям участников СВО, сообщает правительство региона.
"Помощь участникам СВО и их семьям – в приоритете, особое внимание этому уделяет президент. Во время нашей встречи он в очередной раз подчеркнул важность всесторонней поддержки бойцов и их родных. В Бурейском округе работа штаба помощи семьям участников специальной военной операции организована хорошо, как и в остальных муниципалитетах области. Сейчас люди готовятся к отопительному сезону, нужно в преактивном порядке отработать с семьями – помочь доставить уголь или заготовить дрова заранее и на весь сезон", - сказал Орлов.
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
В Амурской области выделят бюджетные средства на строительство бань
8 августа 2022, 10:42
Как организована помощь участникам СВО и их семьям в муниципалитетах, еженедельно обсуждают в областном правительстве. Как доложил о работе штаба в Бурейском округе глава муниципалитета Андрей Литвинов, за период работы сюда поступило 103 обращения. Большинство из них носят бытовой характер – нужно помочь косить траву, убрать приусадебные участки, а также сделать мелкий ремонт.
Дети амурских бойцов во время оздоровительной кампании отдохнули в загородных и пришкольных лагерях. Кроме этого, в домах участников СВО установили 154 пожарных извещателя.
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Амурская область вошла в федеральный проект "Профессионалитет"
12 апреля 2022, 13:21
"У нас ежемесячно проводятся встречи членов семей участников СВО с представителями органов власти, социальной защиты населения, здравоохранения, военкомата и депутатами. На таких встречах обсуждаются вопросы организации отправки помощи участникам СВО, увековечивания памяти, организация встреч бойцов, прибывших в отпуск, со школьниками и юнармейцами", - сказал Литвинов.
В муниципалитете создана волонтерская группа "СВОим для ПОБЕДЫ", в нее входят родственники бойцов, школьники и активные жители. Волонтеры плетут маскировочные сети, делают печи-буржуйки, а также занимаются заготовкой овощей для "сухих борщей".
Города России. Благовещенск - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Амурская область получит в 2022 году 18 миллиардов рублей на нацпроекты
31 января 2022, 08:23
 
Амурская областьАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала