https://ria.ru/20230920/sud-1897495633.html
Суд в Петербурге рассмотрит новое дело против рэпера Oxxxymiron*
Суд в Петербурге рассмотрит новое дело против рэпера Oxxxymiron* - РИА Новости, 20.09.2023
Суд в Петербурге рассмотрит новое дело против рэпера Oxxxymiron*
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 5 октября рассмотрит административное дело в отношении рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*), нарушившего требования к... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:50
2023-09-20T11:50
2023-09-20T11:54
происшествия
санкт-петербург
россия
oxxxymiron (мирон федоров)
шоубиз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 5 октября рассмотрит административное дело в отношении рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*), нарушившего требования к иноагентам, следует из материалов суда. "Привлекаемое лицо – Федоров Мирон Янович*… Перечень статей – статья 19.4 часть 2 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента – ред.)… Рассмотрение дела по существу – 5 октября 2023 года", - сообщается в карточке дела на сайте Куйбышевского райсуда. Максимальный штраф по этой статье составляет для граждан от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее суды Петербурга запретили песни рэпера "Ойда" и "Последний звонок", а также оштрафовали музыканта в сумме на 155 тысяч рублей по трем протоколам: за публикацию поста в соцсети без указания статуса иноагента, публичные призывы к сепаратизму и за дискредитацию ВС РФ.*Признан иностранным агентом
https://ria.ru/20230801/shtraf-1887540930.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, oxxxymiron (мирон федоров)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Шоубиз
Суд в Петербурге рассмотрит новое дело против рэпера Oxxxymiron*
В Петербурге суд рассмотрит новое дело против рэпера Oxxxymiron 5 октября