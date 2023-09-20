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Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 20.09.2023 (обновлено: 10:48 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897466582.html
Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте
Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте - РИА Новости, 20.09.2023
Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что не видит никаких предпосылок к тому, что украинские войска смогут переломить ситуацию на... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:28
2023-09-20T10:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
денис пушилин
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что не видит никаких предпосылок к тому, что украинские войска смогут переломить ситуацию на фронте, даже на самых горячих направлениях и при дополнительных поставках вооружения."Переломить ситуацию не сможет противник сейчас, я не вижу никаких предпосылок, чтобы это возможно было осуществить, даже по самым горячим направлениям, даже с учетом переброски, даже с учетом возможных дополнительных поставок какого-то там вооружения", - сказал Пушилин.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20230920/udar-1897432038.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, денис пушилин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина
Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте

Пушилин не увидел предпосылок для перелома ситуации на фронте со стороны ВСУ

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что не видит никаких предпосылок к тому, что украинские войска смогут переломить ситуацию на фронте, даже на самых горячих направлениях и при дополнительных поставках вооружения.
"Переломить ситуацию не сможет противник сейчас, я не вижу никаких предпосылок, чтобы это возможно было осуществить, даже по самым горячим направлениям, даже с учетом переброски, даже с учетом возможных дополнительных поставок какого-то там вооружения", - сказал Пушилин.
Ланцет - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В США забили тревогу из-за удара "новым" оружием по самолету ВСУ
05:19
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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