https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897466582.html

Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте

Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте - РИА Новости, 20.09.2023

Пушилин не увидел предпосылок для перелома Украиной ситуации на фронте

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что не видит никаких предпосылок к тому, что украинские войска смогут переломить ситуацию на... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:28

2023-09-20T10:28

2023-09-20T10:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

денис пушилин

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что не видит никаких предпосылок к тому, что украинские войска смогут переломить ситуацию на фронте, даже на самых горячих направлениях и при дополнительных поставках вооружения."Переломить ситуацию не сможет противник сейчас, я не вижу никаких предпосылок, чтобы это возможно было осуществить, даже по самым горячим направлениям, даже с учетом переброски, даже с учетом возможных дополнительных поставок какого-то там вооружения", - сказал Пушилин.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20230920/udar-1897432038.html

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вооруженные силы украины, денис пушилин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина