https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897437606.html

В ЛНР рассказали о множестве тяжелораненых из ВСУ в Харькове

В ЛНР рассказали о множестве тяжелораненых из ВСУ в Харькове - РИА Новости, 20.09.2023

В ЛНР рассказали о множестве тяжелораненых из ВСУ в Харькове

За сутки в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых украинских военных с позиций, расположенных южнее города Купянск в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T07:52

2023-09-20T07:52

2023-09-20T07:52

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андрей марочко

воздушно-космические силы россии

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. За сутки в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых украинских военных с позиций, расположенных южнее города Купянск в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки в госпиталях населенного пункта Харьков отмечается резкий всплеск поступления тяжелораненых бойцов. Во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест для пациентов. Большая часть пациентов - с позиций, находящихся южнее Купянска", - заявил Марочко. Он предположил, что высокие потери являются результатом ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ. В минувший вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и поразили две гаубицы. До этого потери украинских войск на том же направлении также составили за сутки до 20 солдат, четыре машины и три гаубицы, в том числе одна M777 американского производства. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие на купянском направлении уничтожили до 50 украинских солдат, две американские гаубицы M109 Paladin и польскую артустановку Krab.

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897428121.html

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в мире, россия, харьков, харьковская область, андрей марочко, воздушно-космические силы россии