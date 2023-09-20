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В ЛНР рассказали о множестве тяжелораненых из ВСУ в Харькове
В ЛНР рассказали о множестве тяжелораненых из ВСУ в Харькове - РИА Новости, 20.09.2023
В ЛНР рассказали о множестве тяжелораненых из ВСУ в Харькове
За сутки в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых украинских военных с позиций, расположенных южнее города Купянск в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T07:52
2023-09-20T07:52
2023-09-20T07:52
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. За сутки в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых украинских военных с позиций, расположенных южнее города Купянск в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки в госпиталях населенного пункта Харьков отмечается резкий всплеск поступления тяжелораненых бойцов. Во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест для пациентов. Большая часть пациентов - с позиций, находящихся южнее Купянска", - заявил Марочко. Он предположил, что высокие потери являются результатом ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ. В минувший вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и поразили две гаубицы. До этого потери украинских войск на том же направлении также составили за сутки до 20 солдат, четыре машины и три гаубицы, в том числе одна M777 американского производства. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие на купянском направлении уничтожили до 50 украинских солдат, две американские гаубицы M109 Paladin и польскую артустановку Krab.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897428121.html
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в мире, россия, харьков, харьковская область, андрей марочко, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Харьковская область, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России
В ЛНР рассказали о множестве тяжелораненых из ВСУ в Харькове
Марочко: за сутки в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых из ВСУ