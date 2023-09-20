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Боец рассказал, как ВСУ использует кассетные боеприпасы в качестве мин - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897433564.html
Боец рассказал, как ВСУ использует кассетные боеприпасы в качестве мин
Боец рассказал, как ВСУ использует кассетные боеприпасы в качестве мин - РИА Новости, 20.09.2023
Боец рассказал, как ВСУ использует кассетные боеприпасы в качестве мин
Часть кассетных боеприпасов "натовского" калибра, применяемых войсками киевского режима, используются для дистанционного минирования подконтрольной бойцам РФ... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:13
2023-09-20T06:13
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сен - РИА Новости. Часть кассетных боеприпасов "натовского" калибра, применяемых войсками киевского режима, используются для дистанционного минирования подконтрольной бойцам РФ территории, рассказал РИА Новости мотострелок 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. "Противник применяет кассетные боеприпасы, и большинство из них не разрывается, возможно, это и есть минирование нашей местности противником, суббоеприпасами (элемент, начиненный осколками и взрывателем - ред.)", - рассказал командир мотострелкового подразделения. Он пояснил, что при обстреле со стороны противника кассетными боеприпасами часть суббоеприпасов не разрывается, таким образом, они остаются на ветках или на земле, однако при любом взаимодействии с боеприпасом происходит взрыв. "После каждого обстрела выходит наша инженерная группа разминирования и, соответственно, уничтожает найденные боеприпасы, калибр артиллерийского снаряда 155 миллиметров", - сказал боец. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и поразили две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897428121.html
россия
харьковская область
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россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боец рассказал, как ВСУ использует кассетные боеприпасы в качестве мин

Боец: Киев использует кассетные боеприпасы в качестве мин в Харьковской области

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сен - РИА Новости. Часть кассетных боеприпасов "натовского" калибра, применяемых войсками киевского режима, используются для дистанционного минирования подконтрольной бойцам РФ территории, рассказал РИА Новости мотострелок 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.
"Противник применяет кассетные боеприпасы, и большинство из них не разрывается, возможно, это и есть минирование нашей местности противником, суббоеприпасами (элемент, начиненный осколками и взрывателем - ред.)", - рассказал командир мотострелкового подразделения.
Он пояснил, что при обстреле со стороны противника кассетными боеприпасами часть суббоеприпасов не разрывается, таким образом, они остаются на ветках или на земле, однако при любом взаимодействии с боеприпасом происходит взрыв. "После каждого обстрела выходит наша инженерная группа разминирования и, соответственно, уничтожает найденные боеприпасы, калибр артиллерийского снаряда 155 миллиметров", - сказал боец.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и поразили две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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