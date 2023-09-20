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В Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу - РИА Новости, 20.09.2023
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08:59 20.09.2023 (обновлено: 11:22 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/signal-1897443142.html
В Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу
В Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу - РИА Новости, 20.09.2023
В Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:59
2023-09-20T11:22
россия
украина
дмитрий белик
госдума рф
реджеп тайип эрдоган
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии Украины на полуостров тщетны. Ранее Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS исключил, что Украина добьется успеха в захвате Крыма. &quot;Эрдоган вслух озвучил то, о чем давно говорят не только в западном истеблишменте, но даже в обычном обществе. Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны&quot;, — сказал РИА Новости Белик, по словам которого, на Западе никто не верит в возвращение Крыма Украине.Депутат отметил, что "никто не отдаст" ни Крым, ни новые регионы, которые вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов. "За них будут биться и защищать то, что России положено по результатам референдумов", — сказал он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1897061149.html
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россия, украина, дмитрий белик, госдума рф, реджеп тайип эрдоган, в мире, республика крым
Россия, Украина, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Республика Крым
В Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу

Депутат ГД Белик назвал слова Эрдогана о Крыме сигналом Западу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии Украины на полуостров тщетны.
Ранее Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS исключил, что Украина добьется успеха в захвате Крыма.
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"Эрдоган вслух озвучил то, о чем давно говорят не только в западном истеблишменте, но даже в обычном обществе. Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны", — сказал РИА Новости Белик, по словам которого, на Западе никто не верит в возвращение Крыма Украине.

Депутат отметил, что "никто не отдаст" ни Крым, ни новые регионы, которые вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов. "За них будут биться и защищать то, что России положено по результатам референдумов", — сказал он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияУкраинаДмитрий БеликГосдума РФРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреРеспублика Крым
 
 
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