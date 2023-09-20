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Полномочиями сенатора от Херсонской областной думы наделили Кастюкевича

Полномочиями сенатора от Херсонской областной думы наделили Кастюкевича - РИА Новости, 20.09.2023

Полномочиями сенатора от Херсонской областной думы наделили Кастюкевича

Полномочиями сенатора от Херсонской областной думы наделен Игорь Кастюкевич, сообщает избирательная комиссия региона в своем телеграм-канале. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:51

2023-09-20T13:51

2023-09-20T13:58

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Полномочиями сенатора от Херсонской областной думы наделен Игорь Кастюкевич, сообщает избирательная комиссия региона в своем телеграм-канале.В избиркоме подчеркнули, что в среду Херсонская областная дума провела первое заседание."Утвердили кандидатуру депутата Кастюкевича Игоря Юрьевича для наделений полномочиями сенатора – представителя от Херсонской областной Думы первого созыва", - говорится в сообщении.

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