https://ria.ru/20230920/samolety-1897538098.html

ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета

ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета - РИА Новости, 20.09.2023

ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета

Российские истребители и беспилотник за минувшие сутки уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:15

2023-09-20T14:15

2023-09-20T14:18

специальная военная операция на украине

россия

су-24м

миг-29

безопасность

воздушно-космические силы россии

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские истребители и беспилотник за минувшие сутки уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины. На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, су-24м, миг-29, безопасность, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, днепропетровская область, николаевская область, ситуация в днр и лнр