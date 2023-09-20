https://ria.ru/20230920/samolety-1897538098.html
ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета
ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета - РИА Новости, 20.09.2023
ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета
Российские истребители и беспилотник за минувшие сутки уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:15
2023-09-20T14:15
2023-09-20T14:18
специальная военная операция на украине
россия
су-24м
миг-29
безопасность
воздушно-космические силы россии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские истребители и беспилотник за минувшие сутки уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины. На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета
Минобороны: за сутки сбили украинские бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29