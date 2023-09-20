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ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 20.09.2023 (обновлено: 14:18 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/samolety-1897538098.html
ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета
ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета - РИА Новости, 20.09.2023
ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета
Российские истребители и беспилотник за минувшие сутки уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:15
2023-09-20T14:18
специальная военная операция на украине
россия
су-24м
миг-29
безопасность
воздушно-космические силы россии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские истребители и беспилотник за минувшие сутки уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины. На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
россия
украина
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россия, су-24м, миг-29, безопасность, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, днепропетровская область, николаевская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-24М, МиГ-29, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Николаевская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета

Минобороны: за сутки сбили украинские бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС УкраїниСамолет Су-24МР украинских ВВС
Самолет Су-24МР украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України
Самолет Су-24МР украинских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские истребители и беспилотник за минувшие сутки уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины. На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-24ММиГ-29БезопасностьВоздушно-космические силы РоссииУкраинаВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьНиколаевская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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