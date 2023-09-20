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СМИ: США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем - РИА Новости, 20.09.2023
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18:59 20.09.2023 (обновлено: 19:05 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/rakety-1897634936.html
СМИ: США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем
СМИ: США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем - РИА Новости, 20.09.2023
СМИ: США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем
Украина не получит в обозримом будущем от США выпрашиваемые ею оперативно-тактические ракеты ATACMS, утверждает пентагоновский корреспондент телеканала Fox News РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:59
2023-09-20T19:05
украина
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Украина не получит в обозримом будущем от США выпрашиваемые ею оперативно-тактические ракеты ATACMS, утверждает пентагоновский корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на неназванных чиновников."Украина в обозримом будущем не получит ATACMS - тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль, экстренно запрашиваемые Зеленским для уничтожения российских сил в Крыму и других удерживаемых Россией территорий", - написал он в социальной сети X.В четверг президент США Джо Байден будет принимать в Белом доме Владимира Зеленского и, по данным СМИ, готовит для него очередной крупный пакет военной помощи.Представитель Пентагона сказал РИА Новости, что позиция США в отношении поставок ATACMS не претерпела изменений.Американские СМИ в последнее время писали, что стороны близки к договоренности о передаче украинцам ATACMS - оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться РСЗО HIMARS на дальность порядка 300 километров.Пентагон в начале сентября заявлял, что общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - более 43,7 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
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сша
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украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
СМИ: США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем

Fox News: США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем

© Фото : U.S. ArmyАмериканский ATACMS
Американский ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : U.S. Army
Американский ATACMS . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Украина не получит в обозримом будущем от США выпрашиваемые ею оперативно-тактические ракеты ATACMS, утверждает пентагоновский корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на неназванных чиновников.
"Украина в обозримом будущем не получит ATACMS - тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль, экстренно запрашиваемые Зеленским для уничтожения российских сил в Крыму и других удерживаемых Россией территорий", - написал он в социальной сети X.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
Вчера, 08:00
В четверг президент США Джо Байден будет принимать в Белом доме Владимира Зеленского и, по данным СМИ, готовит для него очередной крупный пакет военной помощи.
Представитель Пентагона сказал РИА Новости, что позиция США в отношении поставок ATACMS не претерпела изменений.
Американские СМИ в последнее время писали, что стороны близки к договоренности о передаче украинцам ATACMS - оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться РСЗО HIMARS на дальность порядка 300 километров.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
США не могут ни подкупить, ни запугать
19 сентября, 08:00
Пентагон в начале сентября заявлял, что общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - более 43,7 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Тот мир ушел и не вернется. Госсекретарь США хоронит глобальный порядок
15 сентября, 08:00
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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