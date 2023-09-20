Рейтинг@Mail.ru
Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 20.09.2023 (обновлено: 21:08 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/rak-1897637564.html
Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу
Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу - РИА Новости, 20.09.2023
Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу
Желтуха, признаки которой появляются на лице, может говорить о развитии рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервью... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:11
2023-09-20T21:08
здоровье
рак
биология
великобритания
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880034159_231:0:3872:2048_1920x0_80_0_0_d7747da99a77392de232f9cfa9c54078.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Желтуха, признаки которой появляются на лице, может говорить о развитии рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервью Express."Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха", — рассказал врач.По его словам, при этом кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок. Есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание."Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета", — добавил он.По словам медика, это заболевание называют "тихим", поскольку на ранних стадиях оно протекает бессимптомно.
https://ria.ru/20230916/donorstvo-1896614723.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880034159_686:0:3417:2048_1920x0_80_0_0_08a8bdc4722194a83d82fb8df8a72708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье, рак, биология, великобритания, общество
Здоровье, Рак, биология, Великобритания, Общество
Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу

Гастроэнтеролог Басси: желтуха может быть признаком рака поджелудочной железы

© iStock.com / wildpixelИзображение раковой клетки
Изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© iStock.com / wildpixel
Изображение раковой клетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Желтуха, признаки которой появляются на лице, может говорить о развитии рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервью Express.
"Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха", — рассказал врач.
По его словам, при этом кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок. Есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание.
"Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета", — добавил он.
По словам медика, это заболевание называют "тихим", поскольку на ранних стадиях оно протекает бессимптомно.
Врач проверяет пакеты с донорской кровью в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"Болезнь началась стремительно". Что помогло выжить пациентке с раком крови
16 сентября, 08:00
 
ЗдоровьеРакбиологияВеликобританияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала