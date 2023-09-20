https://ria.ru/20230920/rak-1897637564.html

Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу

Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу - РИА Новости, 20.09.2023

Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу

Желтуха, признаки которой появляются на лице, может говорить о развитии рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервью... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:11

2023-09-20T19:11

2023-09-20T21:08

здоровье

рак

биология

великобритания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880034159_231:0:3872:2048_1920x0_80_0_0_d7747da99a77392de232f9cfa9c54078.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Желтуха, признаки которой появляются на лице, может говорить о развитии рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервью Express."Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха", — рассказал врач.По его словам, при этом кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок. Есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание."Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета", — добавил он.По словам медика, это заболевание называют "тихим", поскольку на ранних стадиях оно протекает бессимптомно.

https://ria.ru/20230916/donorstvo-1896614723.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, рак, биология, великобритания, общество