https://ria.ru/20230920/rak-1897637564.html
Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу
Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу - РИА Новости, 20.09.2023
Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу
Желтуха, признаки которой появляются на лице, может говорить о развитии рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервью... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:11
2023-09-20T19:11
2023-09-20T21:08
здоровье
рак
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Желтуха, признаки которой появляются на лице, может говорить о развитии рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервью Express."Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха", — рассказал врач.По его словам, при этом кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок. Есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание."Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета", — добавил он.По словам медика, это заболевание называют "тихим", поскольку на ранних стадиях оно протекает бессимптомно.
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здоровье, рак, биология, великобритания, общество
Здоровье, Рак, биология, Великобритания, Общество
Назван симптом "тихого" рака, который можно заметить по лицу
Гастроэнтеролог Басси: желтуха может быть признаком рака поджелудочной железы
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Желтуха, признаки которой появляются на лице, может говорить о развитии рака поджелудочной железы, заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервью Express
.
"Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха", — рассказал врач.
По его словам, при этом кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок. Есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание.
"Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета", — добавил он.
По словам медика, это заболевание называют "тихим", поскольку на ранних стадиях оно протекает бессимптомно.
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