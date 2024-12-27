https://ria.ru/20241227/piling-litsa-doma-1883338450.html

Для жирной и чувствительной кожи: как правильно делать домашний пилинг

Пилинг в домашних условиях: как делать для кожи лица, рецепты, инструкции

Для жирной и чувствительной кожи: как правильно делать домашний пилинг

Пилинг лица отлично зарекомендовал себя в уходе и решении проблем кожи, благодаря разнообразию процедур и используемых средств. В основном его следует проводить РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:01:00+03:00

2024-12-27T14:01:00+03:00

2024-12-27T14:01:00+03:00

зож

здоровье

кожа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883351649_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2c3c41864dea055066bd86a9cd5cb3ae.jpg

Пилинг лица отлично зарекомендовал себя в уходе и решении проблем кожи, благодаря разнообразию процедур и используемых средств. В основном его следует проводить у косметолога, но есть некоторые виды пилинга, которые можно делать в домашних условиях. Рассказываем, какие виды пилинга допустимо делать дома, как подобрать правильное средство и как правильно сделать процедуру, чтобы не навредить коже.ПилингПравильный уход за кожей включает в себя несколько важных этапов, среди которых особое внимание следует уделять эксфолиации, т. е. пилингу — удалению отмерших верхнего ороговевшего слоя кожи. Существует несколько разновидностей процедуры, каждая из которых имеет свои особенности и сложности. По этой причине некоторые форматы очищения кожи абсолютно не подходят для самостоятельного выполнения. Но мы рассмотрим те, которые помогут поддерживать здоровье и сияние кожи без похода к косметологу.Для чего нуженКожа постоянно испытывает влияние негативных факторов. Особенно страдает верхний слой — эпидермис, который непрерывно обновляется, поддерживая защитные свойства кожи. При естественном процессе регенерации клетки самостоятельно очищаются от токсинов, благодаря чему кожа остается сияющей, ровной и здоровой.Но с возрастом способность эпидермиса к регенерации ослабевает. Ежедневно на коже скапливаются ороговевшие клетки, которые под влиянием все тех же негативных факторов и неправильном уходе ухудшают ее качество. Кожа становится более грубой, лицо теряет свою свежесть, тон становится неровным, появляются прыщи и различные воспаления. Чтобы этого не произошло, нужно помогать своей коже обновляться. Именно для этого используется пилинг. Процедура удаляет омертвевшие клетки эпидермиса и очищает поры, нормализуя внутренние процессы и "провоцируя" кожу начать вновь обновляться самой.Своевременное проведение процедуры с использованием подходящего средства и учетом основных правил помогает избавиться от несовершенств кожи, вернуть ей естественное сияние, разгладить микрорельеф и устранить повышенную жирность. Если у вас сухая кожа, правильная эксфолиация так же может помочь отрегулировать выработку себума и увлажнить ее — увлажняющие сыворотки и крема лучше проникают в очищенные поры, что повышает их эффективность.Виды пилингаДля понимания, какой пилинг можно делать в домашних условиях, важно разобраться в особенностях каждого вида процедуры. По способу воздействия на кожу пилинг бывает химическим, аппаратным (лазерным) и механическим.ХимическийВ этом варианте пилинга для очищения кожи используются кислоты, которые при нанесении на кожу растворяют ороговевшие клетки и загрязнения в порах, активируя обменные процессы и регенерацию. В процедуре могут использоваться разные концентрации кислот, что позволяет регулировать глубину проникновения средства в кожу. По этому признаку химический пилинг также разделяют на поверхностный, срединный и глубокий.ПоверхностныйМягкий и деликатный пилинг, который затрагивает только верхний слой кожи, обновляя его, выравнивая тон лица и делая текстуру кожу гладкой. Также помогает бороться с постакне, пигментными пятнами и с мелкими морщинками.Для проведения процедуры используются мягкие AHA-кислоты (миндальная, яблочная, гликолевая, винная), низкая концентрация салициловой кислоты. Такой пилинг можно проводить дома, предварительно проконсультировавшись с врачом-дерматологом или косметологом, который поможет подобрать подходящий препарат. Процедура проводится курсом, длительность которого также определяется специалистом, и не требует длительного восстановления. Только обязательного применения солнцезащитных средств с SPF-фактором не ниже 30-50.СрединныйЧуть агрессивнее предыдущего, так как для процедуры используются повышенные концентрации кислот — 25-30% трихлоруксусной кислоты (TCA), 20% салициловой кислоты и т. д. Препарат воздействует и на эпидермис, и на папиллярную дерму, разрушая роговой слой, поэтому после процедуры требуется пройти этап восстановления кожи, который может длиться 1-2 недели.Срединный пилинг запрещено делать самостоятельно. Процедуру проводит только специалист.ГлубокийКрайне агрессивная процедура для кожи, в которой используются высокие концентрации трихлоруксусной кислоты (TCA) и фенола в пределах 25-30%. Глубинная эксфолиация назначается врачом для борьбы с явными несовершенствами — рубцами, шрамами и рыхлой кожей. Проводится только в условиях стационара под контролем врача-дерматолога и требует долгого восстановления.ЛазерныйФормат аппаратного пилинга, который проводится только в кабинете врача-дерматолога или косметолога. Существует несколько разновидностей лазера: холодный, горячий, фракционный и карбоновый. Каждый из них разрушает роговой слой кожи, запуская процессы регенерации клеток и помогая бороться с проблемами. Но так же, как и химический срединный и глубокий пилинги требует прохождения реабилитационного этапа.МеханическийТакой вариант пилинга заключается в очищении кожи с помощью абразивных частиц. Есть механический аппаратный пилинг, в котором используется специальное устройство, распыляющее микрочастицы на кожу, удаляющие верхний слой мертвых клеток. Его можно сделать только в кабинете врача-дерматолога.В домашних условиях для механической эксфолиации используется скраб или гоммаж, которые при правильном использовании не травмируют кожу. Скраб содержит абразивные частицы, которые при нанесении на кожу массажными движениями удаляют загрязнения. Гоммаж может содержать в своем составе кислоты, гладкие абразивные частицы или энзимы для очищения кожи. Они деликатно очищают и питают, поэтому часто рекомендуются обладателям чувствительной кожи.Как делать пилинг в домашних условияхВ домашних условиях можно делать химический поверхностный пилинг, используя средства с низким содержанием кислот, и механический пилинг с мягким скрабом или гоммажем, что было указано выше. Их эффективность зависит от правильности выполнения процедуры, который включает в себя 3 важных этапа: подготовку, нанесение и завершение. Пилинг лучше всего делать вечером, чтобы за ночь кожа успела восстановиться и вобрала в себя все важные компоненты крема или сыворотки.ПодготовкаПеред нанесением эксфолианта нужно подготовить кожу:Далее промокнуть лицо салфеткой или чистым полотенцем. Если пилинг будет проводиться лосьонами, кремами или сывороткой с кислотами, следует дождаться полного высыхания лица.НанесениеПосле очищения можно перейти к самой процедуре пилинга. При эксфолиации кислотами нужно нанести на чистую кожу выбранное средство и оставить на 5-7 минут, после смыть его водой. Время выдержки может быть другим, поэтому перед нанесением обязательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя, указанной на упаковке.Если для пилинга вы выбрали скраб, пилинг-скатку или гоммаж, распределите его по коже массажными движениями, затем смойте водой. Если средство содержит в своем составе кислоты, его нужно оставить на коже на определенное время, после также смыть водой.ЗавершениеПосле пилинга нанести на кожу тоник, питательный крем или сыворотку. Если процедура проводится днем и вам предстоит выйти на улицу, не забудьте об SPF-защите. Если пилинг был ночью, обязательно нанесите защиту от солнца утром.Выбор средств для проведения пилингаКосметические средства для пилинга в домашних условиях отличаются мягким составом, который в теории не должен навредить коже. Производители предлагают для очищения кожи маски, гели, кремы, лосьоны, содержащие кислоты, энзимы или абразивные частицы. Некоторые форматы могут одновременно работать как скраб, маска и пенка. Но в любом случае, выбирая для себя подходящее средство, важно учитывать свой тип кожи и ее особенности.Для сухой кожиДля сухой кожи лучше отдать предпочтение пилинг-кремам, пилинг-скаткам, гоммажам, энзимным гелям и ночным лосьонам с небольшим содержанием кислот в составе. Они мягко действуют на кожу, не вызывают раздражения и содержат в своем составе увлажняющие компоненты.Для жирной кожиДля эксфолиации жирной кожи подойдут скрабы, маски с содержанием кислот и натуральных очищающих компонентов (например, глины) и мультикислотные гели. Такие средства часто вызывают небольшое шелушение, но это нормально, так как после использования средства кожа приходит в норму и становится гладкой.Для чувствительной кожиЧувствительная кожа — самая капризная и требовательная. Поэтому при выборе средств для пилинга лучше всего проконсультироваться со специалистом. Если же вы знакомы с особенностями своей кожи, то подбирайте для эксфолиации лосьоны и кремы с натуральным составом и очень низкой концентрацией кислот. Что касается скрабов, следует отдать предпочтение мягким скрабам с очень мелким абразивом в составе. От средств с энзимами лучше отказаться, так как они могут спровоцировать аллергическую реакцию.Как часто можно делатьСалонный пилинг проводится курсом, длительность и частоту которого определяет врач-дерматолог. Регулярность домашнего пилинга зависит от используемых средств. Эксфолиацию мультикислотными составами или средствами, содержащими высокую концентрацию кислот, следует делать не чаще 1 раза в неделю. Скрабы, пилинг-маски, пилинг-скатки, гоммажи и лосьоны рекомендуется применять 1-2 раза в неделю с перерывом между процедурами не менее 2 дней. Некоторые щадящие формулы можно использовать и 3 раза в неделю. Такая частота процедуры подойдет обладателям жирной кожи. Тем, у кого чувствительная кожа, лучше всего ограничиться одним разом в неделю.ПротивопоказанияПилинг нельзя проводить при наличии различных повреждений на коже:При наличии угревой сыпи, воспалений, герпесе и любых высыпаниях, вызванной экземой, аллергией и дерматологическими заболеваниями следует отказаться от эксфолиации. Кислотные пилинги также противопоказаны при сахарном диабете, онкологических процессах, инфекционных заболеваниях в острой форме, беременности и лактации. Поэтому перед проведением процедуры следует проконсультироваться с врачом.Меры предосторожностиЧтобы пилинг не дал обратного эффекта, важно:Оптимально делать пилинг вечером, чтобы кожа не находилась под солнечными лучами и успела восстановиться к утру.Советы экспертовМногие косметологи против проведения пилинга в домашних условиях. Причин для опасений масса: можно подобрать неподходящую формулу, неправильно выполнить процедуру, не заметить наличие воспалительных процессов, чем можно навредить коже. Особого внимания требует проблемная и чувствительная кожа, которая нуждается в профессиональном уходе. Поэтому перед проведением процедуры не стоит пренебрегать консультацией косметолога. Но и обладателям нормальной кожи следует действовать с предельной осторожностью — неправильно подобранное средство может значительно ухудшить ее состояние, вплоть до необходимости в ее лечении в будущем.Как отмечают специалисты, 50% успеха эксфолиации зависит от правильного ухода перед и после процедуры, а также от соблюдения мер предосторожности и правил использования тех или иных очищающих средств. Подбирайте мягкие отшелушивающие средства, внимательно изучайте составы и инструкции на упаковках, тщательно подготавливайте кожу перед нанесением эксфолианта и не забывайте об увлажнении и SPF-защите после. Если есть сомнения, делать ли пилинг, лучше ограничиться масками и мягкими очищающими лосьонами.

https://ria.ru/20241227/zozh-1883254754.html

https://rsport.ria.ru/20230710/piling-1883288245.html

https://ria.ru/20241227/skrab-1883332461.html

https://rsport.ria.ru/20230630/kislotnyy_piling-1881487511.html

https://rsport.ria.ru/20210525/melanoma-1733738836.html

https://rsport.ria.ru/20230710/chto-takoe-karbonovyy-piling-1883353018.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, кожа