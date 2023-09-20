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Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/pvo-1897540883.html
Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО
Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2023
Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО
Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за сутки сбили или посадили на землю 42 украинских беспилотника, 4 крылатые ракеты Storm Shadow и 5 снарядов... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:23
2023-09-20T14:23
специальная военная операция на украине
россия
горловка
мирный
безопасность
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за сутки сбили или посадили на землю 42 украинских беспилотника, 4 крылатые ракеты Storm Shadow и 5 снарядов РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Кроме того, уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской народной республики, Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области, Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области", - говорится в сводке. Всего с начала спецоперации было уничтожено 475 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронированных машин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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россия, горловка, мирный, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горловка, Мирный, Безопасность
Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО

МО РФ: системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за сутки сбили или посадили на землю 42 украинских беспилотника, 4 крылатые ракеты Storm Shadow и 5 снарядов РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Кроме того, уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской народной республики, Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области, Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области", - говорится в сводке.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 475 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронированных машин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.
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