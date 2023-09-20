https://ria.ru/20230920/putin-1897533109.html

Путин заявил, что надеется на перевод проблемы в Карабахе в мирное русло

Путин заявил, что надеется на перевод проблемы в Карабахе в мирное русло - РИА Новости, 20.09.2023

Путин заявил, что надеется на перевод проблемы в Карабахе в мирное русло

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия находится в тесном контакте со всеми сторонами конфликта в Карабахе, и... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:57

2023-09-20T13:57

2023-09-20T14:01

ситуация в нагорном карабахе

в мире

россия

ереван

степанакерт

ван и (политик)

владимир путин

мид кнр

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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия находится в тесном контакте со всеми сторонами конфликта в Карабахе, и выразил надежду, что ситуация перейдет к деэскалации и решению проблемы в мирном русле."Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта - и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло", - подчеркнул президент РФ.Путин добавил, что в основном пункте базирования российских миротворцев свыше 2000 гражданских лиц, из которых более тысячи детей.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

россия

ереван

степанакерт

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, ереван, степанакерт, ван и (политик), владимир путин, мид кнр