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Путин заявил, что надеется на перевод проблемы в Карабахе в мирное русло - РИА Новости, 20.09.2023
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13:57 20.09.2023 (обновлено: 14:01 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/putin-1897533109.html
Путин заявил, что надеется на перевод проблемы в Карабахе в мирное русло
Путин заявил, что надеется на перевод проблемы в Карабахе в мирное русло - РИА Новости, 20.09.2023
Путин заявил, что надеется на перевод проблемы в Карабахе в мирное русло
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия находится в тесном контакте со всеми сторонами конфликта в Карабахе, и... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:57
2023-09-20T14:01
ситуация в нагорном карабахе
в мире
россия
ереван
степанакерт
ван и (политик)
владимир путин
мид кнр
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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия находится в тесном контакте со всеми сторонами конфликта в Карабахе, и выразил надежду, что ситуация перейдет к деэскалации и решению проблемы в мирном русле."Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта - и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло", - подчеркнул президент РФ.Путин добавил, что в основном пункте базирования российских миротворцев свыше 2000 гражданских лиц, из которых более тысячи детей.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, ереван, степанакерт, ван и (политик), владимир путин, мид кнр
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Россия, Ереван, Степанакерт, Ван И (политик), Владимир Путин, МИД КНР
Путин заявил, что надеется на перевод проблемы в Карабахе в мирное русло

Путин заявил, что надеется на перевод проблемы в Карабахе в мирное русло

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин . Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия находится в тесном контакте со всеми сторонами конфликта в Карабахе, и выразил надежду, что ситуация перейдет к деэскалации и решению проблемы в мирном русле.
"Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта - и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло", - подчеркнул президент РФ.
Путин добавил, что в основном пункте базирования российских миротворцев свыше 2000 гражданских лиц, из которых более тысячи детей.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреРоссияЕреванСтепанакертВан И (политик)Владимир ПутинМИД КНР
 
 
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