https://ria.ru/20230920/protest-1897652745.html

У здания правительства Армении идут стычки протестующих с полицией

У здания правительства Армении идут стычки протестующих с полицией - РИА Новости, 20.09.2023

У здания правительства Армении идут стычки протестующих с полицией

В Ереване у здания правительства Армении начались стычки силовиков и протестующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:41

2023-09-20T20:41

2023-09-20T22:32

армения

ереван

ситуация в нагорном карабахе

в мире

баку

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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. В Ереване у здания правительства Армении начались стычки силовиков и протестующих, передает корреспондент РИА Новости.В полицию и бойцов спецназа летят камни и бутылки.Как минимум один из спецназовцев, предположительно, "черный берет" получил ранение. Его с замотанной бинтом головой вывели за оцепление со щитами в сторону полицейских автомобилей.В среду после объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. Днем манифестанты перекрыли две ведущие туда улицы.С раннего утра перед Домом Правительства дежурят силовики в шлемах и со щитами.В среду днем Азербайджан заявил о завершении "антитеррористических мероприятий локального характера", которые инициировал накануне для "восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе". В качестве условия для перемирия Баку обозначил полное разоружение армянских формирований в регионе и вывод тяжелой техники. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что подразделений республики в Карабахе нет.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

армения

ереван

баку

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Пострадавший в ходе протестов спецназовец в Ереване Пострадавший в ходе протестов спецназовец в Ереване 2023-09-20T20:41 true PT0M15S

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армения, ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире, баку