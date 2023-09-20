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У здания правительства Армении идут стычки протестующих с полицией - РИА Новости, 20.09.2023
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20:41 20.09.2023 (обновлено: 22:32 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/protest-1897652745.html
У здания правительства Армении идут стычки протестующих с полицией
У здания правительства Армении идут стычки протестующих с полицией - РИА Новости, 20.09.2023
У здания правительства Армении идут стычки протестующих с полицией
В Ереване у здания правительства Армении начались стычки силовиков и протестующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:41
2023-09-20T22:32
армения
ереван
ситуация в нагорном карабахе
в мире
баку
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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. В Ереване у здания правительства Армении начались стычки силовиков и протестующих, передает корреспондент РИА Новости.В полицию и бойцов спецназа летят камни и бутылки.Как минимум один из спецназовцев, предположительно, "черный берет" получил ранение. Его с замотанной бинтом головой вывели за оцепление со щитами в сторону полицейских автомобилей.В среду после объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. Днем манифестанты перекрыли две ведущие туда улицы.С раннего утра перед Домом Правительства дежурят силовики в шлемах и со щитами.В среду днем Азербайджан заявил о завершении "антитеррористических мероприятий локального характера", которые инициировал накануне для "восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе". В качестве условия для перемирия Баку обозначил полное разоружение армянских формирований в регионе и вывод тяжелой техники. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что подразделений республики в Карабахе нет.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html
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армения
ереван
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Пострадавший в ходе протестов спецназовец в Ереване
Пострадавший в ходе протестов спецназовец в Ереване
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армения, ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире, баку
Армения, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Баку
У здания правительства Армении идут стычки протестующих с полицией

В Ереване у здания правительства Армении начались стычки протестующих с полицией

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. В Ереване у здания правительства Армении начались стычки силовиков и протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
В полицию и бойцов спецназа летят камни и бутылки.
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Как минимум один из спецназовцев, предположительно, "черный берет" получил ранение. Его с замотанной бинтом головой вывели за оцепление со щитами в сторону полицейских автомобилей.
В среду после объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. Днем манифестанты перекрыли две ведущие туда улицы.
С раннего утра перед Домом Правительства дежурят силовики в шлемах и со щитами.
В среду днем Азербайджан заявил о завершении "антитеррористических мероприятий локального характера", которые инициировал накануне для "восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе". В качестве условия для перемирия Баку обозначил полное разоружение армянских формирований в регионе и вывод тяжелой техники. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что подразделений республики в Карабахе нет.
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АрменияЕреванСитуация в Нагорном КарабахеВ миреБаку
 
 
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