https://ria.ru/20230920/preparat-1897617498.html

В Саранске начали производить субстанцию для препарата от сахарного диабета

В Саранске начали производить субстанцию для препарата от сахарного диабета - РИА Новости, 20.09.2023

В Саранске начали производить субстанцию для препарата от сахарного диабета

Фармацевтическая компания "Промомед" презентовала импортозамещающий препарат от сахарного диабета и ожирения, субстанция для которого производится на саранском... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:03

2023-09-20T18:03

2023-09-20T18:03

республика мордовия

россия

артем здунов

саранск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

промомед

свердловская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед" презентовала импортозамещающий препарат от сахарного диабета и ожирения, субстанция для которого производится на саранском заводе "Биохимик", сообщает пресс-служба главы Мордовии. Новые лекарства компании "Промомед" - это первый отечественный препарат группы "глутидов" для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа, избыточной массой тела и ожирением, а также для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений, ассоциированных с этими заболеваниями. Новая линейка включает в себя препараты "Энлигрия", "Квинлиро" (международное непатентованное название - лираглутид) и "Квинсента" (международное непатентованное название - семаглутид). Как отметил председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый, новые препараты выпускаются в партнерстве со своими фармацевтическими предприятиями в регионах, в ходе импортозамещения реализуя задачи укрепления внутренней кооперации российских производителей. "Саранский завод "Биохимик" - наша основная производственная площадка, где синтезирован новый препарат для лечения пациентов с сахарным диабетом и ожирением. Уже с середины октября "Энлигрия" (лираглутид) поступит в систему здравоохранения РФ. Препарат выпускается в сотрудничестве с заводом "Медсинтез" в Свердловской области. Это прекрасный пример межрегиональной кооперации, выстраивания слаженного взаимодействия внутри индустрии - всё для того, чтобы обеспечить лекарственную безопасность страны и каждого российского пациента инновационными, высокоэффективными и доступными препаратами", - приводятся в сообщении слова Белого. Отмечается, что создание отечественных препаратов для терапии ожирения уже много лет является приоритетным направлением деятельности компании "Промомед". Например, на своей производственной площадке АО"Биохимик" в Саранске (Мордовия) компания с 2019 года выпускает хорошо зарекомендовавшие себя препараты "Редуксин" и "Редуксин Форте", признанные победителем международной премии "Инновационный продукт 2021 года". Препараты направлены на снижение веса и восстановление метаболического здоровья. Подчеркивается, что саранский "Биохимик" – одно из крупнейших фармацевтических предприятий полного цикла производства. Стратегическая задача предприятия - дальнейшее развитие линейки доступных субстанций и полный переход на работу только с российскими поставщиками. В планах – создание в начале 2024 года на заводе нового участка по производству преднаполненных шприцев. Ранее сообщалось, что в марте на базе "Биохимика" состоялось торжественное открытие завода по производству активных фармацевтических субстанций. На встрече с президентом России 7 сентября глава Мордовии Артём Здунов рассказал о развитии фармацевтики в регионе в числе ключевых инновационных производств, а так же о планах по созданию в Мордовии федерального биотехнологического центра в сотрудничестве с Минпромторгом и Минобрнауки России.

https://ria.ru/20230831/teplitsy-1893353875.html

https://ria.ru/20230918/premiya-1896945448.html

россия

саранск

свердловская область

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россия, артем здунов, саранск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), промомед, свердловская область