Рейтинг@Mail.ru
У посольства России в Ереване усилили меры безопасности - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 20.09.2023 (обновлено: 09:13 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/posolstvo-1897436401.html
У посольства России в Ереване усилили меры безопасности
У посольства России в Ереване усилили меры безопасности - РИА Новости, 20.09.2023
У посольства России в Ереване усилили меры безопасности
У здания российского посольства в Ереване усилили меры безопасности — сейчас там дежурят около 20 полицейских, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T07:29
2023-09-20T09:13
в мире
россия
ереван
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897388514_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d23c4c1167189f6a342d96866266b77d.jpg
ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. У здания российского посольства в Ереване усилили меры безопасности — сейчас там дежурят около 20 полицейских, передает корреспондент РИА Новости с места событий."У дипмиссии стоят несколько легковых автомобилей полиции и усиление из бойцов. Также у посольства стоит небольшая группа местной молодежи, но активно они своего мнения не выражают, никаких лозунгов не выкрикивают", — сообщил он.Накануне вечером более сотни человек устроили у здания посольства акцию протеста. Они призывали Россию принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Некоторые из них адресовали требования российским миротворцам, хотя и не объясняли, что те должны предпринять в регионе, который премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал частью Азербайджана. Между протестующими и силовиками начались стычки.Днем 19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообществоВ российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Баку мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор можно подписать уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897435123.html
https://ria.ru/20230920/sholts-1897430760.html
россия
ереван
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897388514_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4b7c8b0475cf9845179d4ce99184283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ереван, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Ереван, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
У посольства России в Ереване усилили меры безопасности

У посольства России в Ереване усилили меры безопасности

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПротесты в Ереване
Протесты в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Протесты в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. У здания российского посольства в Ереване усилили меры безопасности — сейчас там дежурят около 20 полицейских, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"У дипмиссии стоят несколько легковых автомобилей полиции и усиление из бойцов. Также у посольства стоит небольшая группа местной молодежи, но активно они своего мнения не выражают, никаких лозунгов не выкрикивают", — сообщил он.
Накануне вечером более сотни человек устроили у здания посольства акцию протеста. Они призывали Россию принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Некоторые из них адресовали требования российским миротворцам, хотя и не объясняли, что те должны предпринять в регионе, который премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал частью Азербайджана. Между протестующими и силовиками начались стычки.
Днем 19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Япония призвала Азербайджан прекратить военные действия в Карабахе
07:02

Конфликт в Карабахе

Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Баку мирных договоренностей 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор можно подписать уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Шольц в ООН призвал к прекращению боевых действий в Карабахе
04:41
 
В миреРоссияЕреванАзербайджанСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала