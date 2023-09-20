https://ria.ru/20230920/posolstvo-1897436401.html

У посольства России в Ереване усилили меры безопасности

У посольства России в Ереване усилили меры безопасности - РИА Новости, 20.09.2023

У посольства России в Ереване усилили меры безопасности

У здания российского посольства в Ереване усилили меры безопасности — сейчас там дежурят около 20 полицейских, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T07:29

2023-09-20T07:29

2023-09-20T09:13

в мире

россия

ереван

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. У здания российского посольства в Ереване усилили меры безопасности — сейчас там дежурят около 20 полицейских, передает корреспондент РИА Новости с места событий."У дипмиссии стоят несколько легковых автомобилей полиции и усиление из бойцов. Также у посольства стоит небольшая группа местной молодежи, но активно они своего мнения не выражают, никаких лозунгов не выкрикивают", — сообщил он.Накануне вечером более сотни человек устроили у здания посольства акцию протеста. Они призывали Россию принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Некоторые из них адресовали требования российским миротворцам, хотя и не объясняли, что те должны предпринять в регионе, который премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал частью Азербайджана. Между протестующими и силовиками начались стычки.Днем 19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообществоВ российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призывали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Баку мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор можно подписать уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.

https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897435123.html

https://ria.ru/20230920/sholts-1897430760.html

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ереван

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в мире, россия, ереван, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе