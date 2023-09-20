Рейтинг@Mail.ru
Проблемы в США помешают оказывать Киеву военную помощь, заявил эксперт ВШЭ - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/pomlsch-1897629563.html
Проблемы в США помешают оказывать Киеву военную помощь, заявил эксперт ВШЭ
Проблемы в США помешают оказывать Киеву военную помощь, заявил эксперт ВШЭ - РИА Новости, 20.09.2023
Проблемы в США помешают оказывать Киеву военную помощь, заявил эксперт ВШЭ
Неопределенность с бюджетом в США может нарушить стабильность военных поставок Украине и прервать программу обучения украинских военнослужащих американцами,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:42
2023-09-20T18:42
украина
сша
киев
владимир зеленский
высшая школа экономики (вшэ)
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307304_0:220:3050:1936_1920x0_80_0_0_04600b33bedb50addf34b41418e9f0dd.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Неопределенность с бюджетом в США может нарушить стабильность военных поставок Украине и прервать программу обучения украинских военнослужащих американцами, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Неурегулированность вопроса с бюджетом (в США -ред.) создает риски для стабильности американских военных поставок Украине. Возможно, будет прервано обучение украинских военнослужащих американцами", - сказал Суслов. Он добавил, что непринятие бюджета означает заморозку деятельности правительства за исключением критически важных для США функций. "А поддержка Украины критической функцией не считается", - подчеркнул эксперт. Ранее в Пентагоне сообщали, что ведомство сможет потратить на поставки вооружений Киеву еще свыше шести миллиардов долларов за счет переоценки ранее переданной помощи. "Администрация Байдена имеет право их тратить после того, как закончится их нынешний основной бюджет на Украину. Если дальнейший бюджет на поддержку Киева принят не будет, то тогда США будут вынуждены как-то сокращать свою помощь. Но мне представляется, что компромисс с палатой представителей будет найден, а запрос на новый бюджет помощи Украине будет утвержден", - сказал Суслов. В СМИ сообщалось, что Владимир Зеленский рискует остаться без американской военной поддержки, если в Вашингтоне не удастся урегулировать вопрос с бюджетом. В Пентагоне предупредили также о прекращении финансирования новой помощи в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Это означает, что министерство обороны не сможет заключать с оборонной промышленностью новые контракты на производство оружия для Киева.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230917/amerika-1896702718.html
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307304_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b042cedeb2d75f07951977d44962603f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, владимир зеленский, высшая школа экономики (вшэ), пентагон
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пентагон
Проблемы в США помешают оказывать Киеву военную помощь, заявил эксперт ВШЭ

Суслов: проблемы с бюджетом в США помешают оказывать Киеву военную помощь

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Неопределенность с бюджетом в США может нарушить стабильность военных поставок Украине и прервать программу обучения украинских военнослужащих американцами, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Неурегулированность вопроса с бюджетом (в США -ред.) создает риски для стабильности американских военных поставок Украине. Возможно, будет прервано обучение украинских военнослужащих американцами", - сказал Суслов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
Вчера, 08:00
Он добавил, что непринятие бюджета означает заморозку деятельности правительства за исключением критически важных для США функций. "А поддержка Украины критической функцией не считается", - подчеркнул эксперт.
Ранее в Пентагоне сообщали, что ведомство сможет потратить на поставки вооружений Киеву еще свыше шести миллиардов долларов за счет переоценки ранее переданной помощи.
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Американская империя рушится — в точности как раньше испанская
17 сентября, 08:00
"Администрация Байдена имеет право их тратить после того, как закончится их нынешний основной бюджет на Украину. Если дальнейший бюджет на поддержку Киева принят не будет, то тогда США будут вынуждены как-то сокращать свою помощь. Но мне представляется, что компромисс с палатой представителей будет найден, а запрос на новый бюджет помощи Украине будет утвержден", - сказал Суслов.
В СМИ сообщалось, что Владимир Зеленский рискует остаться без американской военной поддержки, если в Вашингтоне не удастся урегулировать вопрос с бюджетом. В Пентагоне предупредили также о прекращении финансирования новой помощи в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Это означает, что министерство обороны не сможет заключать с оборонной промышленностью новые контракты на производство оружия для Киева.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Тот мир ушел и не вернется. Госсекретарь США хоронит глобальный порядок
15 сентября, 08:00
 
УкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийВысшая школа экономики (ВШЭ)Пентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала