https://ria.ru/20230920/pomlsch-1897629563.html

Проблемы в США помешают оказывать Киеву военную помощь, заявил эксперт ВШЭ

Проблемы в США помешают оказывать Киеву военную помощь, заявил эксперт ВШЭ - РИА Новости, 20.09.2023

Проблемы в США помешают оказывать Киеву военную помощь, заявил эксперт ВШЭ

Неопределенность с бюджетом в США может нарушить стабильность военных поставок Украине и прервать программу обучения украинских военнослужащих американцами,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:42

2023-09-20T18:42

2023-09-20T18:42

украина

сша

киев

владимир зеленский

высшая школа экономики (вшэ)

пентагон

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Неопределенность с бюджетом в США может нарушить стабильность военных поставок Украине и прервать программу обучения украинских военнослужащих американцами, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Неурегулированность вопроса с бюджетом (в США -ред.) создает риски для стабильности американских военных поставок Украине. Возможно, будет прервано обучение украинских военнослужащих американцами", - сказал Суслов. Он добавил, что непринятие бюджета означает заморозку деятельности правительства за исключением критически важных для США функций. "А поддержка Украины критической функцией не считается", - подчеркнул эксперт. Ранее в Пентагоне сообщали, что ведомство сможет потратить на поставки вооружений Киеву еще свыше шести миллиардов долларов за счет переоценки ранее переданной помощи. "Администрация Байдена имеет право их тратить после того, как закончится их нынешний основной бюджет на Украину. Если дальнейший бюджет на поддержку Киева принят не будет, то тогда США будут вынуждены как-то сокращать свою помощь. Но мне представляется, что компромисс с палатой представителей будет найден, а запрос на новый бюджет помощи Украине будет утвержден", - сказал Суслов. В СМИ сообщалось, что Владимир Зеленский рискует остаться без американской военной поддержки, если в Вашингтоне не удастся урегулировать вопрос с бюджетом. В Пентагоне предупредили также о прекращении финансирования новой помощи в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Это означает, что министерство обороны не сможет заключать с оборонной промышленностью новые контракты на производство оружия для Киева.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230917/amerika-1896702718.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

украина

сша

киев

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украина, сша, киев, владимир зеленский, высшая школа экономики (вшэ), пентагон