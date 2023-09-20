https://ria.ru/20230920/peskov-1897623022.html

Москва слышит заявления Баку о целях в Карабахе, заявил Песков

Москва слышит заявления Баку о целях в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 20.09.2023

Москва слышит заявления Баку о целях в Карабахе, заявил Песков

Россия очень внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, Москва слышит заявления Баку о том, что целями являются лишь военные объекты, и надеется, что... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:22

2023-09-20T18:22

2023-09-20T18:33

ситуация в нагорном карабахе

баку

москва

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия очень внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, Москва слышит заявления Баку о том, что целями являются лишь военные объекты, и надеется, что так и есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы слышим заявления из Баку о том, что целями являются только военные объекты и что они не работают по гражданским целям. Хотим надеяться, что так оно и есть. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией", - заявил Песков в интервью Первому каналу.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

баку

москва

россия

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2023

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ситуация в нагорном карабахе, баку, москва, россия, дмитрий песков