https://ria.ru/20230920/peskov-1897623022.html
Москва слышит заявления Баку о целях в Карабахе, заявил Песков
Москва слышит заявления Баку о целях в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 20.09.2023
Москва слышит заявления Баку о целях в Карабахе, заявил Песков
Россия очень внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, Москва слышит заявления Баку о том, что целями являются лишь военные объекты, и надеется, что... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:22
2023-09-20T18:22
2023-09-20T18:33
ситуация в нагорном карабахе
баку
москва
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия очень внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, Москва слышит заявления Баку о том, что целями являются лишь военные объекты, и надеется, что так и есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы слышим заявления из Баку о том, что целями являются только военные объекты и что они не работают по гражданским целям. Хотим надеяться, что так оно и есть. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией", - заявил Песков в интервью Первому каналу.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, баку, москва, россия, дмитрий песков
Ситуация в Нагорном Карабахе, Баку, Москва, Россия, Дмитрий Песков
Москва слышит заявления Баку о целях в Карабахе, заявил Песков
Песков: Россия надеется что целями в Карабахе являются военные объекты