https://ria.ru/20230920/patrushev-1897509003.html

Патрушев заявил об улучшении обеспечения аграриев ГСМ

Патрушев заявил об улучшении обеспечения аграриев ГСМ - РИА Новости, 20.09.2023

Патрушев заявил об улучшении обеспечения аграриев ГСМ

Ситуация с доступностью для аграриев горюче-смазочных материалов (ГСМ) в период уборочной кампании и сева озимых остается напряженной, сообщает Минсельхоз... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:39

2023-09-20T12:39

2023-09-20T13:06

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

россия

экономика

ставропольский край

калужская область

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ситуация с доступностью для аграриев горюче-смазочных материалов (ГСМ) в период уборочной кампании и сева озимых остается напряженной, сообщает Минсельхоз России."По ситуации на рынке ГСМ. Эта тема для аграриев и для всех нас в настоящий момент действительно наиболее острая. В целом за последние 10 дней ситуация улучшилась, но пока она требует особого внимания", - сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы."Безусловно, с нашей стороны принимаются необходимые меры, чтобы не допустить срывов в процессе сезонных полевых работ. Мы в том числе наладили ежедневный мониторинг, составили реестр нефтебаз, откуда аграрии закупают топливо. Где можем – помогаем в ручном режиме. Постоянно работаем с Минэнерго, ФАС и РЖД", - сказал Патрушев.Ход сезонных полевых работ, вопросы обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами и средствами государственной поддержки обсуждались на заседании оперативного штаба под руководством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева."Остается достаточно напряженной ситуация с доступностью горюче-смазочных материалов. Рост цен на нефтепродукты наблюдается в большинстве сельскохозяйственных субъектов и по состоянию на август составил 13% к уровню аналогичного периода 2022 года", - говорится в сообщении.Минсельхоз указывает, что заметные скачки цен зафиксированы в том числе в Краснодарском и Ставропольском крае, в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Калужской областях, в Республике Мордовия и в Республике Татарстан. "Помимо этого, ряд субъектов, включая такие крупные аграрные регионы, как Ставропольский и Краснодарский края и Республика Крым, говорят о низких запасах топлива. Представители этих регионов доложили о ситуации с ГСМ на местах", - говорится в сообщении.Между тем, на рынке удобрений ситуация стабильная – объем закупки сейчас превышает прошлогодний уровень, также все штатно и в части сельхозтехники. "Для поддержки обновления парка в том числе утвержден план поставок тракторов российского и белорусского производства с фиксацией цен до конца года. Глава Минсельхоза призвал регионы держать его реализацию на особом контроле", - сообщает министерство.Обращения из регионов о росте цен на отдельные виды ГСМ обсуждались на совещании в министерстве еще месяц назад, 1 августа. По его итогам, в частности, было принято решение разработать план закупки нефтепродуктов в период пониженного спроса и продолжить мониторинг ценовой ситуации на этом рынке, а топливным компаниям было рекомендовано принять комплекс мер по сдерживанию цен на ГСМ для аграриев.

https://ria.ru/20230920/rossiya-1897439736.html

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897508371.html

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, россия, экономика, ставропольский край, калужская область