https://ria.ru/20230920/patrushev-1897509003.html
Патрушев заявил об улучшении обеспечения аграриев ГСМ
Патрушев заявил об улучшении обеспечения аграриев ГСМ - РИА Новости, 20.09.2023
Патрушев заявил об улучшении обеспечения аграриев ГСМ
Ситуация с доступностью для аграриев горюче-смазочных материалов (ГСМ) в период уборочной кампании и сева озимых остается напряженной, сообщает Минсельхоз... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:39
2023-09-20T12:39
2023-09-20T13:06
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
россия
экономика
ставропольский край
калужская область
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ситуация с доступностью для аграриев горюче-смазочных материалов (ГСМ) в период уборочной кампании и сева озимых остается напряженной, сообщает Минсельхоз России."По ситуации на рынке ГСМ. Эта тема для аграриев и для всех нас в настоящий момент действительно наиболее острая. В целом за последние 10 дней ситуация улучшилась, но пока она требует особого внимания", - сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы."Безусловно, с нашей стороны принимаются необходимые меры, чтобы не допустить срывов в процессе сезонных полевых работ. Мы в том числе наладили ежедневный мониторинг, составили реестр нефтебаз, откуда аграрии закупают топливо. Где можем – помогаем в ручном режиме. Постоянно работаем с Минэнерго, ФАС и РЖД", - сказал Патрушев.Ход сезонных полевых работ, вопросы обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами и средствами государственной поддержки обсуждались на заседании оперативного штаба под руководством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева."Остается достаточно напряженной ситуация с доступностью горюче-смазочных материалов. Рост цен на нефтепродукты наблюдается в большинстве сельскохозяйственных субъектов и по состоянию на август составил 13% к уровню аналогичного периода 2022 года", - говорится в сообщении.Минсельхоз указывает, что заметные скачки цен зафиксированы в том числе в Краснодарском и Ставропольском крае, в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Калужской областях, в Республике Мордовия и в Республике Татарстан. "Помимо этого, ряд субъектов, включая такие крупные аграрные регионы, как Ставропольский и Краснодарский края и Республика Крым, говорят о низких запасах топлива. Представители этих регионов доложили о ситуации с ГСМ на местах", - говорится в сообщении.Между тем, на рынке удобрений ситуация стабильная – объем закупки сейчас превышает прошлогодний уровень, также все штатно и в части сельхозтехники. "Для поддержки обновления парка в том числе утвержден план поставок тракторов российского и белорусского производства с фиксацией цен до конца года. Глава Минсельхоза призвал регионы держать его реализацию на особом контроле", - сообщает министерство.Обращения из регионов о росте цен на отдельные виды ГСМ обсуждались на совещании в министерстве еще месяц назад, 1 августа. По его итогам, в частности, было принято решение разработать план закупки нефтепродуктов в период пониженного спроса и продолжить мониторинг ценовой ситуации на этом рынке, а топливным компаниям было рекомендовано принять комплекс мер по сдерживанию цен на ГСМ для аграриев.
https://ria.ru/20230920/rossiya-1897439736.html
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897508371.html
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, россия, экономика, ставропольский край, калужская область
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев, Россия, Экономика, Ставропольский край, Калужская область
Патрушев заявил об улучшении обеспечения аграриев ГСМ
Патрушев: ситуация с доступностью для аграриев ГСМ улучшилась
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Ситуация с доступностью для аграриев горюче-смазочных материалов (ГСМ) в период уборочной кампании и сева озимых остается напряженной, сообщает Минсельхоз
России.
"По ситуации на рынке ГСМ. Эта тема для аграриев и для всех нас в настоящий момент действительно наиболее острая. В целом за последние 10 дней ситуация улучшилась, но пока она требует особого внимания", - сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.
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"Безусловно, с нашей стороны принимаются необходимые меры, чтобы не допустить срывов в процессе сезонных полевых работ. Мы в том числе наладили ежедневный мониторинг, составили реестр нефтебаз, откуда аграрии закупают топливо. Где можем – помогаем в ручном режиме. Постоянно работаем с Минэнерго, ФАС и РЖД", - сказал Патрушев.
Ход сезонных полевых работ, вопросы обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами и средствами государственной поддержки обсуждались на заседании оперативного штаба под руководством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева
.
"Остается достаточно напряженной ситуация с доступностью горюче-смазочных материалов. Рост цен на нефтепродукты наблюдается в большинстве сельскохозяйственных субъектов и по состоянию на август составил 13% к уровню аналогичного периода 2022 года", - говорится в сообщении.
Минсельхоз указывает, что заметные скачки цен зафиксированы в том числе в Краснодарском и Ставропольском крае
, в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Калужской областях
, в Республике Мордовия и в Республике Татарстан
. "Помимо этого, ряд субъектов, включая такие крупные аграрные регионы, как Ставропольский и Краснодарский края
и Республика Крым
, говорят о низких запасах топлива. Представители этих регионов доложили о ситуации с ГСМ на местах", - говорится в сообщении.
Между тем, на рынке удобрений ситуация стабильная – объем закупки сейчас превышает прошлогодний уровень, также все штатно и в части сельхозтехники. "Для поддержки обновления парка в том числе утвержден план поставок тракторов российского и белорусского производства с фиксацией цен до конца года. Глава Минсельхоза призвал регионы держать его реализацию на особом контроле", - сообщает министерство.
Обращения из регионов о росте цен на отдельные виды ГСМ обсуждались на совещании в министерстве еще месяц назад, 1 августа. По его итогам, в частности, было принято решение разработать план закупки нефтепродуктов в период пониженного спроса и продолжить мониторинг ценовой ситуации на этом рынке, а топливным компаниям было рекомендовано принять комплекс мер по сдерживанию цен на ГСМ для аграриев.
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