https://ria.ru/20230920/pashinyan-1897511611.html

В Кремле ждут согласования сроков телефонного разговора Путина с Пашиняном

В Кремле ждут согласования сроков телефонного разговора Путина с Пашиняном - РИА Новости, 20.09.2023

В Кремле ждут согласования сроков телефонного разговора Путина с Пашиняном

Кремль ожидает согласования сроков телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, аналогичный разговор с... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:47

2023-09-20T12:47

2023-09-20T12:47

россия

армения

политика

владимир путин

никол пашинян

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кремль ожидает согласования сроков телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, аналогичный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не ожидается, но при необходимости он тоже может состояться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Усилия продолжаются. Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна. Как только этот разговор состоится, мы вас будем информировать", - сказал Песков.На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли аналогичный разговор с Алиевым, он ответил: "Пока нет, контакты продолжаются на рабочем уровне. При необходимости такой разговор, конечно же, тоже сможет состояться". Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230912/pashinyan-1895786215.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897276800.html

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армения

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Кирилл Волков

россия, армения, политика, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе