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Генассамблее ООН следует обсудить невыполнение резолюций СБ, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2023
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21:11 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/oon-1897659374.html
Генассамблее ООН следует обсудить невыполнение резолюций СБ, заявил Лавров
Генассамблее ООН следует обсудить невыполнение резолюций СБ, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2023
Генассамблее ООН следует обсудить невыполнение резолюций СБ, заявил Лавров
Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций Совета Безопасности ООН вместо того, чтобы под нажимом западных... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:11
2023-09-20T21:11
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций Совета Безопасности ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании совбеза ООН по Украине. "Раз уж процедура обсуждения на Генассамблее случаев применения вето одобрена, то почему бы не подумать и о тех резолюциях Совета Безопасности, которые не были заветированы, были приняты, в том числе много-много лет назад, но так и не выполняются, несмотря на положения Статьи 25 Устава. Почему бы Генассамблее не рассмотреть причины такого положения дел", - заявил Лавров. Глава МИД РФ напомнил, что "западный коллектив" агрессивно и давно педалирует тему "злоупотребления правом вето". Путем давления на страны ООН Запад добился, что после каждого применения права вето, эти случаи рассматриваются на Генассамблее ООН. При этом, по словам министра, для российской делегации это не представляет какой-либо проблемы, потому что "подходы России ко всем вопросам повестки дня являются открытыми, скрывать нам нечего и не составляет труда изложить эту позицию еще раз". Кроме того, Лавров отметил, что ряд резолюций СБ ООН, которые не были выполнены, в частности, резолюции по Палестине, по всему комплексу проблем Ближнего Востока и севера Африки, по СВПД и резолюция 2202, одобрившая минские договоренности по Украине. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
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в мире, россия, украина, палестина, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Палестина, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Генассамблее ООН следует обсудить невыполнение резолюций СБ, заявил Лавров

Лавров: Генассамблее ООН следует обсудить невыполнение резолюций СБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций Совета Безопасности ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании совбеза ООН по Украине.
"Раз уж процедура обсуждения на Генассамблее случаев применения вето одобрена, то почему бы не подумать и о тех резолюциях Совета Безопасности, которые не были заветированы, были приняты, в том числе много-много лет назад, но так и не выполняются, несмотря на положения Статьи 25 Устава. Почему бы Генассамблее не рассмотреть причины такого положения дел", - заявил Лавров.
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Глава МИД РФ напомнил, что "западный коллектив" агрессивно и давно педалирует тему "злоупотребления правом вето". Путем давления на страны ООН Запад добился, что после каждого применения права вето, эти случаи рассматриваются на Генассамблее ООН.
При этом, по словам министра, для российской делегации это не представляет какой-либо проблемы, потому что "подходы России ко всем вопросам повестки дня являются открытыми, скрывать нам нечего и не составляет труда изложить эту позицию еще раз".
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Кроме того, Лавров отметил, что ряд резолюций СБ ООН, которые не были выполнены, в частности, резолюции по Палестине, по всему комплексу проблем Ближнего Востока и севера Африки, по СВПД и резолюция 2202, одобрившая минские договоренности по Украине.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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