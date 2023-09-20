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В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:44 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/oon-1897653893.html
В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 20.09.2023
В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:44
2023-09-20T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине, предупредив, что они могут нанести серьезный вред гражданскому населению. В письме, отправленном американскому правительству еще в июле и опубликованном в среду на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Эдвардс призвала Вашингтон предоставить свою оценку того, было ли решение о передаче кассетных боеприпасов Украине совместимо с его обязательствами по международному праву в вопросе соблюдения прав человека. "Я ...призываю правительство (США - ред.) пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов и остановить любые планы по реализации такого решения", - говорится в письме специального докладчика ООН по пыткам. Эдвардс также призвала правительство США присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам и прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим странам. "Кассетные боеприпасы представляют собой постоянную угрозу, поскольку они часто не взрываются должным образом ... и могут оставаться опасными в течение десятилетий. Они неоправданно затягивают полный переход к миру", - говорится в письме Эдвардс. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву

Докладчик ООН призвала США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине, предупредив, что они могут нанести серьезный вред гражданскому населению.
В письме, отправленном американскому правительству еще в июле и опубликованном в среду на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Эдвардс призвала Вашингтон предоставить свою оценку того, было ли решение о передаче кассетных боеприпасов Украине совместимо с его обязательствами по международному праву в вопросе соблюдения прав человека.
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"Я ...призываю правительство (США - ред.) пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов и остановить любые планы по реализации такого решения", - говорится в письме специального докладчика ООН по пыткам.
Эдвардс также призвала правительство США присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам и прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим странам.
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"Кассетные боеприпасы представляют собой постоянную угрозу, поскольку они часто не взрываются должным образом ... и могут оставаться опасными в течение десятилетий. Они неоправданно затягивают полный переход к миру", - говорится в письме Эдвардс.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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