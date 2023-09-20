https://ria.ru/20230920/oon-1897653893.html

В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву

В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 20.09.2023

В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T20:44

2023-09-20T20:44

2023-09-20T20:44

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине, предупредив, что они могут нанести серьезный вред гражданскому населению. В письме, отправленном американскому правительству еще в июле и опубликованном в среду на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Эдвардс призвала Вашингтон предоставить свою оценку того, было ли решение о передаче кассетных боеприпасов Украине совместимо с его обязательствами по международному праву в вопросе соблюдения прав человека. "Я ...призываю правительство (США - ред.) пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов и остановить любые планы по реализации такого решения", - говорится в письме специального докладчика ООН по пыткам. Эдвардс также призвала правительство США присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам и прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим странам. "Кассетные боеприпасы представляют собой постоянную угрозу, поскольку они часто не взрываются должным образом ... и могут оставаться опасными в течение десятилетий. Они неоправданно затягивают полный переход к миру", - говорится в письме Эдвардс. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

сша

украина

вашингтон (штат)

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), оон, ситуация в днр и лнр