https://ria.ru/20230920/oon-1897626162.html

Непостоянные члены СБ ООН призвали к сдержанности при применении вето

Непостоянные члены СБ ООН призвали к сдержанности при применении вето - РИА Новости, 20.09.2023

Непостоянные члены СБ ООН призвали к сдержанности при применении вето

Непостоянные члены Совета безопасности ООН призвали постоянных к "сдержанности" при использовании права вето, особенно при урегулировании международных... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:34

2023-09-20T18:34

2023-09-20T18:34

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ООН, 20 сен – РИА Новости. Непостоянные члены Совета безопасности ООН призвали постоянных к "сдержанности" при использовании права вето, особенно при урегулировании международных кризисов. Пять стран – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция – заседают в СБ ООН на постоянной основе. Десять стран избираются туда и лишены права блокировать принимаемые решения, сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор, Япония. "Мы призываем к сдержанности при использовании права вето, особенно при действиях, направленных на предотвращение массовых бедствий", - зачитал перед журналистами коллективное заявление представитель непостоянных членов совета. Они также заявили об "экстренной необходимости" реформирования СБ ООН. К тому же призывают лидеры ряда стран, в частности на этой неделе на сессии Генассамблеи ООН об этом говорили премьер Индии Нарендра Моди, президент США Джо Байден, премьер Японии Фумио Кисида, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, канцлер Германии Олаф Шольц. Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил РИА Новости 18 сентября, что несмотря на то что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совбеза ООН, их позиции противоположны, и согласовать их сложно.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

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сша, в мире, япония, россия, джо байден, фумио кисида, нарендра моди, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон