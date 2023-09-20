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Непостоянные члены СБ ООН призвали к сдержанности при применении вето - РИА Новости, 20.09.2023
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18:34 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/oon-1897626162.html
Непостоянные члены СБ ООН призвали к сдержанности при применении вето
Непостоянные члены СБ ООН призвали к сдержанности при применении вето - РИА Новости, 20.09.2023
Непостоянные члены СБ ООН призвали к сдержанности при применении вето
Непостоянные члены Совета безопасности ООН призвали постоянных к "сдержанности" при использовании права вето, особенно при урегулировании международных... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:34
2023-09-20T18:34
сша
в мире
япония
россия
джо байден
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нарендра моди
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Непостоянные члены Совета безопасности ООН призвали постоянных к "сдержанности" при использовании права вето, особенно при урегулировании международных кризисов. Пять стран – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция – заседают в СБ ООН на постоянной основе. Десять стран избираются туда и лишены права блокировать принимаемые решения, сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор, Япония. "Мы призываем к сдержанности при использовании права вето, особенно при действиях, направленных на предотвращение массовых бедствий", - зачитал перед журналистами коллективное заявление представитель непостоянных членов совета. Они также заявили об "экстренной необходимости" реформирования СБ ООН. К тому же призывают лидеры ряда стран, в частности на этой неделе на сессии Генассамблеи ООН об этом говорили премьер Индии Нарендра Моди, президент США Джо Байден, премьер Японии Фумио Кисида, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, канцлер Германии Олаф Шольц. Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил РИА Новости 18 сентября, что несмотря на то что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совбеза ООН, их позиции противоположны, и согласовать их сложно.
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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сша, в мире, япония, россия, джо байден, фумио кисида, нарендра моди, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
США, В мире, Япония, Россия, Джо Байден, Фумио Кисида, Нарендра Моди, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Непостоянные члены СБ ООН призвали к сдержанности при применении вето

Непостоянные члены СБ ООН призвали к "сдержанности" при применении вето

© AP Photo / Frank Franklin IIООН
ООН - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
ООН
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Непостоянные члены Совета безопасности ООН призвали постоянных к "сдержанности" при использовании права вето, особенно при урегулировании международных кризисов.
Пять стран – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция – заседают в СБ ООН на постоянной основе. Десять стран избираются туда и лишены права блокировать принимаемые решения, сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор, Япония.
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18 сентября, 08:00
"Мы призываем к сдержанности при использовании права вето, особенно при действиях, направленных на предотвращение массовых бедствий", - зачитал перед журналистами коллективное заявление представитель непостоянных членов совета.
Они также заявили об "экстренной необходимости" реформирования СБ ООН. К тому же призывают лидеры ряда стран, в частности на этой неделе на сессии Генассамблеи ООН об этом говорили премьер Индии Нарендра Моди, президент США Джо Байден, премьер Японии Фумио Кисида, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, канцлер Германии Олаф Шольц.
Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил РИА Новости 18 сентября, что несмотря на то что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совбеза ООН, их позиции противоположны, и согласовать их сложно.
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СШАВ миреЯпонияРоссияДжо БайденФумио КисидаНарендра МодиООНСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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