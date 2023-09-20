https://ria.ru/20230920/oon-1897604642.html

Спецпредставитель ООН по Сирии заявил, что переговорит с Лавровым

Спецпредставитель ООН по Сирии заявил, что переговорит с Лавровым - РИА Новости, 20.09.2023

Спецпредставитель ООН по Сирии заявил, что переговорит с Лавровым

Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен рассчитывает на возможность разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым на площадке Генассамблеи ООН в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T17:20

2023-09-20T17:20

2023-09-20T17:32

оон

генеральная ассамблея оон

в мире

сергей лавров

гейр педерсен

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ООН, 20 сен - РИА Новости. Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен рассчитывает на возможность разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым на площадке Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил он РИА Новости."Я еще не знаю, но, по крайней мере, у меня будет возможность поговорить с ним", - заявил он на полях Генассамблеи на вопрос, планируются ли у него переговоры с Лавровым.

https://ria.ru/20230703/siriya-1882025768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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