https://ria.ru/20230920/oon-1897604642.html
Спецпредставитель ООН по Сирии заявил, что переговорит с Лавровым
Спецпредставитель ООН по Сирии заявил, что переговорит с Лавровым - РИА Новости, 20.09.2023
Спецпредставитель ООН по Сирии заявил, что переговорит с Лавровым
Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен рассчитывает на возможность разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым на площадке Генассамблеи ООН в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T17:20
2023-09-20T17:20
2023-09-20T17:32
оон
генеральная ассамблея оон
в мире
сергей лавров
гейр педерсен
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен рассчитывает на возможность разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым на площадке Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил он РИА Новости."Я еще не знаю, но, по крайней мере, у меня будет возможность поговорить с ним", - заявил он на полях Генассамблеи на вопрос, планируются ли у него переговоры с Лавровым.
https://ria.ru/20230703/siriya-1882025768.html
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оон, генеральная ассамблея оон, в мире, сергей лавров, гейр педерсен
ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Сергей Лавров, Гейр Педерсен
Спецпредставитель ООН по Сирии заявил, что переговорит с Лавровым
Представитель ООН по Сирии заявил, что переговорит с Лавровым на Генассамблее