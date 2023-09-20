Рейтинг@Mail.ru
В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 20.09.2023 (обновлено: 11:57 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/okna-1897495538.html
В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон
В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон - РИА Новости, 20.09.2023
В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон
Сегодня начнется замена разбитых окон в домах по соседству с пострадавшим от взрыва в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:50
2023-09-20T11:57
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897513549_0:325:3063:2047_1920x0_80_0_0_8e1e8006d10441b16c00df4aa4ba3f3f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сегодня начнется замена разбитых окон в домах по соседству с пострадавшим от взрыва в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Экспертиза состояния дома займет около двух дней, проверим и прилегающие подъезды – убедимся, что повреждения не пойдут дальше. И сегодня начнем менять разбитые окна в соседних домах", - сообщил Воробьев.Ранее он сообщил, что взрыв газа в жилом доме №10 на Октябрьской улице в Балашихе привел к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир. Все их жители будут размещены в ДК "Балашиха", где их обеспечат горячим питанием, водой и окажут психологическую помощь. Губернатор добавил, что в результате взрыва два человека погибли. Позже МЧС сообщило о гибели трех человек.
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897513549_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_dafcd4258c98bf9fa327173664707069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, андрей воробьев, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон

Воробьев: в соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе заменят окна

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сегодня начнется замена разбитых окон в домах по соседству с пострадавшим от взрыва в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«
"Экспертиза состояния дома займет около двух дней, проверим и прилегающие подъезды – убедимся, что повреждения не пойдут дальше. И сегодня начнем менять разбитые окна в соседних домах", - сообщил Воробьев.
Ранее он сообщил, что взрыв газа в жилом доме №10 на Октябрьской улице в Балашихе привел к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир. Все их жители будут размещены в ДК "Балашиха", где их обеспечат горячим питанием, водой и окажут психологическую помощь. Губернатор добавил, что в результате взрыва два человека погибли. Позже МЧС сообщило о гибели трех человек.
Взрыв в жилом доме в Балашихе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Обрушились три этажа.

Сотрудники полиции и жильцы на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Обрушились три этажа.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Повреждено не менее десяти квартир.

Жилец дома, в котором произошел взрыв газа в подмосковной Балашихе

Повреждено не менее десяти квартир.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

Жительница у дома, где произошел взрыв газа в подмосковной Балашихе

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Для них организовали три пункта временного размещения.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Для них организовали три пункта временного размещения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

Сотрудник полиции на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Им также окажут психологическую помощь.

Сотрудники скорой медицинской помощи с пострадавшей на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Им также окажут психологическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают спасатели.

На месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

На месте происшествия работают спасатели.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Под завалами находятся люди.

Сотрудники полиции и МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Под завалами находятся люди.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

Обрушение плиты на сотрудников МЧС во время спасательной операции в доме № 10, где произошел взрыв газа на улице Октябрьская в Балашихе

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Погибли два спасателя.

Сотрудники МЧС во время обрушения плиты во время спасательной операции на месте взрыва газа в жилом доме № 10 на улице Октябрьская в Балашихе

Погибли два спасателя.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 13

Взрыв бытового газа в девятиэтажке в Балашихе прогремел в 8:21 утра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 13

Обрушились три этажа.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 13

Повреждено не менее десяти квартир.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 13

Из дома после ЧП эвакуировали 170 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 13

Для них организовали три пункта временного размещения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 13

Эвакуированных жителей обеспечат горячим питанием и водой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 13

Им также окажут психологическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13

По последним данным, при взрыве погибли три человека, пострадали четверо.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 13

На месте происшествия работают спасатели.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 13

Под завалами находятся люди.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 13

Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 13

Во время разбора завалов произошло обрушение плиты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 13

Погибли два спасателя.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
ПроисшествияБалашихаВзрыв в доме в БалашихеАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала