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В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон
В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон - РИА Новости, 20.09.2023
В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон
Сегодня начнется замена разбитых окон в домах по соседству с пострадавшим от взрыва в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:50
2023-09-20T11:50
2023-09-20T11:57
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сегодня начнется замена разбитых окон в домах по соседству с пострадавшим от взрыва в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Экспертиза состояния дома займет около двух дней, проверим и прилегающие подъезды – убедимся, что повреждения не пойдут дальше. И сегодня начнем менять разбитые окна в соседних домах", - сообщил Воробьев.Ранее он сообщил, что взрыв газа в жилом доме №10 на Октябрьской улице в Балашихе привел к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир. Все их жители будут размещены в ДК "Балашиха", где их обеспечат горячим питанием, водой и окажут психологическую помощь. Губернатор добавил, что в результате взрыва два человека погибли. Позже МЧС сообщило о гибели трех человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, андрей воробьев, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон
Воробьев: в соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе заменят окна