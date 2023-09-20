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В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон

В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон - РИА Новости, 20.09.2023

В соседнем с пострадавшим от взрыва газа доме в Балашихе начнут замену окон

Сегодня начнется замена разбитых окон в домах по соседству с пострадавшим от взрыва в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:50

2023-09-20T11:50

2023-09-20T11:57

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сегодня начнется замена разбитых окон в домах по соседству с пострадавшим от взрыва в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Экспертиза состояния дома займет около двух дней, проверим и прилегающие подъезды – убедимся, что повреждения не пойдут дальше. И сегодня начнем менять разбитые окна в соседних домах", - сообщил Воробьев.Ранее он сообщил, что взрыв газа в жилом доме №10 на Октябрьской улице в Балашихе привел к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир. Все их жители будут размещены в ДК "Балашиха", где их обеспечат горячим питанием, водой и окажут психологическую помощь. Губернатор добавил, что в результате взрыва два человека погибли. Позже МЧС сообщило о гибели трех человек.

балашиха

московская область (подмосковье)

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, андрей воробьев, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)