https://ria.ru/20230920/nato-1897421946.html
Генсек НАТО заявил, что Киеву нужны средства ПВО
Генсек НАТО заявил, что Киеву нужны средства ПВО - РИА Новости, 20.09.2023
Генсек НАТО заявил, что Киеву нужны средства ПВО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине срочно требуются средства ПВО, а также запчасти и обслуживание вооружения, которое уже было передано Западом,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:53
2023-09-20T00:53
2023-09-20T00:54
в мире
украина
россия
йенс столтенберг
нью-йорк (город)
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d61e3d0ae16362acd6c2b2fcba0af43.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине срочно требуются средства ПВО, а также запчасти и обслуживание вооружения, которое уже было передано Западом, его слова приводит агентство Reuters. "Существует срочная потребность в средствах ПВО, не только в новых системах, но и в боеприпасах, обслуживании, запасных частях", - заявил Столтенберг в интервью агентству во время своего визита в Нью-Йорк на ежегодную Генеральную Ассамблею ООН. По его словам, НАТО готов к длительному пути в вопросе поддержки Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897416657.html
украина
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_70de81a6c615056d4b2321350813c913.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нью-йорк (город), нато, оон
В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, Нью-Йорк (город), НАТО, ООН
Генсек НАТО заявил, что Киеву нужны средства ПВО
Reuters: Генсек НАТО заявил, что Киеву нужны средства ПВО и обслуживание техники