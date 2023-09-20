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В Молдавии заявили о рекордном уровне показателя абсолютной бедности - РИА Новости, 20.09.2023
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12:04 20.09.2023 (обновлено: 13:47 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/moldaviya-1897499582.html
В Молдавии заявили о рекордном уровне показателя абсолютной бедности
В Молдавии заявили о рекордном уровне показателя абсолютной бедности - РИА Новости, 20.09.2023
В Молдавии заявили о рекордном уровне показателя абсолютной бедности
Правительство Молдавии представило отчет о реализации повестки устойчивого развития, оказалось, что уровень абсолютной бедности в республике достиг рекордного... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:04
2023-09-20T13:47
в мире
здоровье - общество
молдавия
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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии представило отчет о реализации повестки устойчивого развития, оказалось, что уровень абсолютной бедности в республике достиг рекордного уровня в 31,1%. "Молдавия твердо привержена реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и власти прилагают усилия по искоренению всех форм бедности, борьбе с неравенством и решению проблем изменения климата. Хотя прогресс Молдавии в искоренении крайней бедности обнадеживает, абсолютная бедность остается серьезной проблемой и потребует комплексного и постоянного подхода для достижения целевого показателя в 10%, установленного к 2030 году (по сравнению с 31,1% в 2022 году)", - сообщается на сайте правительства. Власти страны представили отчет о том, как они справляются с реализацией повестки развития. Согласно этому документу, в 2018 году уровень абсолютной бедности составлял 23%, с тех пор ситуация ухудшилась. Также отчет выявил, что доля населения республики, живущего менее чем на 2,15 доллара в день, ныне составляет 1,3%, тех, кто живет на 4,3 доллара в день - 1,6%. В правительстве рассчитывают, что отчет позволит выявить слабые места и определить меры, которые нужно принять, чтобы ускорить процесс экономического развития. Также власти выявили ряд причин, которые мешают снизить уровень бедности в Молдавии. К ним относятся слабо развитая экономика со скромной инвестиционной динамикой, низкая производительность труда, уязвимость страны перед экономическими кризисами и климатическими изменениями, дисбаланс развития между столицей и остальной частью страны, один из самых низких уровней занятости населения в Центрально-Восточной Европе. Кроме того, правительство признает наличие недостатков у системы социальной защиты для решения проблемы бедности и неадекватное перераспределение доходов между богатыми и бедными.
https://ria.ru/20220129/protest-1770137307.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия
В Молдавии заявили о рекордном уровне показателя абсолютной бедности

В Молдавии уровень абсолютной бедности достиг 31,1%

© Sputnik / Мирослав РотарьПенсионерка на одной из улиц Молдовы
Пенсионерка на одной из улиц Молдовы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Пенсионерка на одной из улиц Молдовы. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии представило отчет о реализации повестки устойчивого развития, оказалось, что уровень абсолютной бедности в республике достиг рекордного уровня в 31,1%.
"Молдавия твердо привержена реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и власти прилагают усилия по искоренению всех форм бедности, борьбе с неравенством и решению проблем изменения климата. Хотя прогресс Молдавии в искоренении крайней бедности обнадеживает, абсолютная бедность остается серьезной проблемой и потребует комплексного и постоянного подхода для достижения целевого показателя в 10%, установленного к 2030 году (по сравнению с 31,1% в 2022 году)", - сообщается на сайте правительства.
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Власти страны представили отчет о том, как они справляются с реализацией повестки развития. Согласно этому документу, в 2018 году уровень абсолютной бедности составлял 23%, с тех пор ситуация ухудшилась. Также отчет выявил, что доля населения республики, живущего менее чем на 2,15 доллара в день, ныне составляет 1,3%, тех, кто живет на 4,3 доллара в день - 1,6%. В правительстве рассчитывают, что отчет позволит выявить слабые места и определить меры, которые нужно принять, чтобы ускорить процесс экономического развития.
Также власти выявили ряд причин, которые мешают снизить уровень бедности в Молдавии.
К ним относятся слабо развитая экономика со скромной инвестиционной динамикой, низкая производительность труда, уязвимость страны перед экономическими кризисами и климатическими изменениями, дисбаланс развития между столицей и остальной частью страны, один из самых низких уровней занятости населения в Центрально-Восточной Европе. Кроме того, правительство признает наличие недостатков у системы социальной защиты для решения проблемы бедности и неадекватное перераспределение доходов между богатыми и бедными.
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