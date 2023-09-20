https://ria.ru/20230920/mo-1897468511.html

МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе

МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе

В Министерстве обороны России заявили о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:38

2023-09-20T10:38

2023-09-20T11:04

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в зоне карабахского конфликта

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В Министерстве обороны России заявили о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе."На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. С 12.00 19 сентября <...> фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - отметили в Минобороны.Ранее в среду Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении военной операции в Карабахе. Накануне Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе для восстановления конституционного строя. Условием для установления мира в регионе Баку назвал полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897452223.html

https://ria.ru/20230920/papa-1897476976.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в зоне карабахского конфликта