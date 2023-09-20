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МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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10:38 20.09.2023 (обновлено: 11:04 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/mo-1897468511.html
МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе
МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе
В Министерстве обороны России заявили о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:38
2023-09-20T11:04
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в зоне карабахского конфликта
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В Министерстве обороны России заявили о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе."На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. С 12.00 19 сентября &lt;...&gt; фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - отметили в Минобороны.Ранее в среду Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении военной операции в Карабахе. Накануне Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе для восстановления конституционного строя. Условием для установления мира в регионе Баку назвал полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897452223.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в зоне карабахского конфликта
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в зоне карабахского конфликта
МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе

МО России: миротворцы в Карабахе продолжают выполнение поставленных задач

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
В Министерстве обороны России заявили о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе.
"На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. С 12.00 19 сентября <...> фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - отметили в Минобороны.
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Баку заявили, что контактируют с российскими миротворцами
09:49
Ранее в среду Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении военной операции в Карабахе. Накануне Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе для восстановления конституционного строя. Условием для установления мира в регионе Баку назвал полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе
11:02
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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