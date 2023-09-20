https://ria.ru/20230920/mo-1897468511.html
МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе
МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе
В Министерстве обороны России заявили о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:38
2023-09-20T10:38
2023-09-20T11:04
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в зоне карабахского конфликта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897300193_0:91:2184:1320_1920x0_80_0_0_5182def850408b25afe46c85b2981a6b.jpg
В Министерстве обороны России заявили о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе."На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. С 12.00 19 сентября <...> фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - отметили в Минобороны.Ранее в среду Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении военной операции в Карабахе. Накануне Баку начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе для восстановления конституционного строя. Условием для установления мира в регионе Баку назвал полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897452223.html
https://ria.ru/20230920/papa-1897476976.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897300193_153:0:2032:1409_1920x0_80_0_0_23cddc496dc1a7518258261e2ff851a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в зоне карабахского конфликта
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в зоне карабахского конфликта
МО России заявило о продолжении выполнения задач миротворцами в Карабахе
МО России: миротворцы в Карабахе продолжают выполнение поставленных задач