https://ria.ru/20230920/miting-1897441310.html

В Армении анонсировали новый митинг

В Армении анонсировали новый митинг - РИА Новости, 20.09.2023

В Армении анонсировали новый митинг

Армянская оппозиция запланировала на вечер новый митинг у здания правительства в поддержку Нагорного Карабаха и с требованием отставки премьер-министра Никола... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T08:45

2023-09-20T08:45

2023-09-20T10:15

в мире

армения

ситуация в нагорном карабахе

ереван

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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Армянская оппозиция запланировала на вечер новый митинг у здания правительства в поддержку Нагорного Карабаха и с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил руководитель блока "Мать Армения" Андраник Теванян."Предварительно мы приняли решение провести на площади Республики большой митинг в 19:00", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсетях.По словам Теванян, Пашинян "отказался от Карабаха" и все происходящее сейчас — это следствие его политики. Сейчас требуется смена власти в Армении, уход премьера и формирование нового правительства, уверен политик.Он обратился ко всем политическим силам и общественным деятелям и призвал их забыть про распри. Участие большого числа людей в акциях протеста позволит добиться смены власти без потрясений, подчеркнул Теванян. "Наша цель — не потрясения, а уход Пашинянf", — заключил он.Накануне вечером в центре Еревана собрались сотни протестующих. Они выступали в поддержку Нагорного Карабаха и требовали отставки Пашиняна, а затем попытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты. Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и заявил, что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.Конфликт в КарабахеОсенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Баку мирных договоренностей 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор можно подписать уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.

https://ria.ru/20230919/dokumenty-1897296008.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897389473.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

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в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе, ереван