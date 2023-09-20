https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897666583.html

Азербайджан выразил соболезнования России после гибели миротворцев

Азербайджан выразил соболезнования России после гибели миротворцев - РИА Новости, 20.09.2023

Азербайджан выразил соболезнования России после гибели миротворцев

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:01

2023-09-20T22:01

2023-09-20T22:14

азербайджан

россия

в мире

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе.Минобороны России сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов."Выражаем глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просим проявить терпение", - говорится в сообщении азербайджанского министерства.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

азербайджан

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нагорный карабах

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