https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897666583.html
Азербайджан выразил соболезнования России после гибели миротворцев
Азербайджан выразил соболезнования России после гибели миротворцев - РИА Новости, 20.09.2023
Азербайджан выразил соболезнования России после гибели миротворцев
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:01
2023-09-20T22:01
2023-09-20T22:14
азербайджан
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе.Минобороны России сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов."Выражаем глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просим проявить терпение", - говорится в сообщении азербайджанского министерства.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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азербайджан, россия, в мире, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
Азербайджан, Россия, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
Азербайджан выразил соболезнования России после гибели миротворцев
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования России после гибели миротворцев