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В Баку заявили, что контактируют с российскими миротворцами - РИА Новости, 20.09.2023
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09:49 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897452223.html
В Баку заявили, что контактируют с российскими миротворцами
В Баку заявили, что контактируют с российскими миротворцами - РИА Новости, 20.09.2023
В Баку заявили, что контактируют с российскими миротворцами
Азербайджанские военные поддерживают постоянный оперативный контакт с российским миротворческим контингентом в Карабахе на фоне проводимой там Баку... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T09:49
2023-09-20T09:49
в мире
азербайджан
россия
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Азербайджанские военные поддерживают постоянный оперативный контакт с российским миротворческим контингентом в Карабахе на фоне проводимой там Баку антитеррористической операции, заявил в среду представитель минобороны Азербайджана Анар Эйвазов. Эйвазов на брифинге опроверг сообщения в ряде армянских СМИ о том, что азербайджанские военные якобы обстреляли колонну мирных армянских жителей Карабаха, которых эвакуировали российские миротворцы. "В качестве ответа на такие необоснованные заявления сообщаю, что мы поддерживаем постоянную координацию, оперативный контакт с российским миротворческим контингентом, с нашей стороны создаются все необходимые условия для выполнения контингентом обязанностей", - заявил Эйвазов. Минобороны Азербайджана во вторник сообщало, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских лиц. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией". В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230920/posolstvo-1897436401.html
https://ria.ru/20230919/mirotvortsy-1897299611.html
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в мире, азербайджан, россия, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку заявили, что контактируют с российскими миротворцами

Минобороны Азербайджана заявило, что контактирует с российскими миротворцами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Азербайджанские военные поддерживают постоянный оперативный контакт с российским миротворческим контингентом в Карабахе на фоне проводимой там Баку антитеррористической операции, заявил в среду представитель минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.
Эйвазов на брифинге опроверг сообщения в ряде армянских СМИ о том, что азербайджанские военные якобы обстреляли колонну мирных армянских жителей Карабаха, которых эвакуировали российские миротворцы.
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"В качестве ответа на такие необоснованные заявления сообщаю, что мы поддерживаем постоянную координацию, оперативный контакт с российским миротворческим контингентом, с нашей стороны создаются все необходимые условия для выполнения контингентом обязанностей", - заявил Эйвазов.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщало, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских лиц. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".
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В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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