https://ria.ru/20230920/kupyansk-1897486124.html

Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы

Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы - РИА Новости, 20.09.2023

Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы

Российская авиация уничтожила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы, сообщил глава администрации Харьковской области РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:30

2023-09-20T11:30

2023-09-20T11:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российская авиация уничтожила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол. Кроме того, те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются", - сказал Ганчев. По его словам, в районе реки Оскол идут позиционные бои, вооруженные силы Украины несут серьезные потери. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что за сутки в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых украинских военных с позиций, расположенных южнее Купянска.

https://ria.ru/20230913/kupyansk-1895994697.html

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харьковская область

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Кирилл Волков

безопасность, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр