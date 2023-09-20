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Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/kupyansk-1897486124.html
Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы
Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы - РИА Новости, 20.09.2023
Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы
Российская авиация уничтожила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы, сообщил глава администрации Харьковской области РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:30
2023-09-20T11:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российская авиация уничтожила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол. Кроме того, те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются", - сказал Ганчев. По его словам, в районе реки Оскол идут позиционные бои, вооруженные силы Украины несут серьезные потери. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что за сутки в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых украинских военных с позиций, расположенных южнее Купянска.
https://ria.ru/20230913/kupyansk-1895994697.html
россия
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безопасность, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы

Ганчев: авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкФронтовой бомбардировщик Су-24
Фронтовой бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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Фронтовой бомбардировщик Су-24. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российская авиация уничтожила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол. Кроме того, те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются", - сказал Ганчев. По его словам, в районе реки Оскол идут позиционные бои, вооруженные силы Украины несут серьезные потери.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что за сутки в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых украинских военных с позиций, расположенных южнее Купянска.
Купянск - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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