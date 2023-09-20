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Эксперт заявила, что вариант COVID-19 "пирола" в России пока не обнаружили - РИА Новости, 20.09.2023
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11:41 20.09.2023 (обновлено: 11:47 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/kovid-1897492631.html
Эксперт заявила, что вариант COVID-19 "пирола" в России пока не обнаружили
Эксперт заявила, что вариант COVID-19 "пирола" в России пока не обнаружили - РИА Новости, 20.09.2023
Эксперт заявила, что вариант COVID-19 "пирола" в России пока не обнаружили
Вариант коронавируса "Пирола" в России на сегодняшний день не обнаружен, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:41
2023-09-20T11:47
общество
здоровье - общество
россия
наталья пшеничная
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вариант коронавируса "Пирола" в России на сегодняшний день не обнаружен, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "В РФ пока этот субвариант вообще еще не обнаружен", - сказала Пшеничная в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что в целом ситуация с коронавирусом в России на сегодняшний день не должна вызывать панику, так как осень – это сезон респираторных вирусных инфекций. По сравнению с прошлым годом в сентябре заболеваемость снизилась в 41 раз, подчеркнула Пшеничная.
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общество, здоровье - общество, россия, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Наталья Пшеничная, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Эксперт заявила, что вариант COVID-19 "пирола" в России пока не обнаружили

Роспотребнадзор: в России вариант COVID-19 "пирола" пока не обнаружили

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вариант коронавируса "Пирола" в России на сегодняшний день не обнаружен, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В РФ пока этот субвариант вообще еще не обнаружен", - сказала Пшеничная в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что в целом ситуация с коронавирусом в России на сегодняшний день не должна вызывать панику, так как осень – это сезон респираторных вирусных инфекций. По сравнению с прошлым годом в сентябре заболеваемость снизилась в 41 раз, подчеркнула Пшеничная.
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06:11
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияНаталья ПшеничнаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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