https://ria.ru/20230920/kovid-1897492631.html

Эксперт заявила, что вариант COVID-19 "пирола" в России пока не обнаружили

Эксперт заявила, что вариант COVID-19 "пирола" в России пока не обнаружили - РИА Новости, 20.09.2023

Эксперт заявила, что вариант COVID-19 "пирола" в России пока не обнаружили

Вариант коронавируса "Пирола" в России на сегодняшний день не обнаружен, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:41

2023-09-20T11:41

2023-09-20T11:47

общество

здоровье - общество

россия

наталья пшеничная

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вариант коронавируса "Пирола" в России на сегодняшний день не обнаружен, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "В РФ пока этот субвариант вообще еще не обнаружен", - сказала Пшеничная в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что в целом ситуация с коронавирусом в России на сегодняшний день не должна вызывать панику, так как осень – это сезон респираторных вирусных инфекций. По сравнению с прошлым годом в сентябре заболеваемость снизилась в 41 раз, подчеркнула Пшеничная.

https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897433445.html

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общество, здоровье - общество, россия, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)