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Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении - РИА Новости, 20.09.2023
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22:52 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html
Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении
Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении - РИА Новости, 20.09.2023
Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении
Межведомственные обсуждения относительно возможного въезда в страну соотечественников из Нагорного Карабаха ведутся в Армении, сообщили в службе миграции и... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T22:52
2023-09-20T22:52
нагорный карабах
азербайджан
баку
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Межведомственные обсуждения относительно возможного въезда в страну соотечественников из Нагорного Карабаха ведутся в Армении, сообщили в службе миграции и гражданства МВД страны. "Служба миграции и гражданства МВД сообщает, что идут межведомственные обсуждения относительно возможного въезда наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению", - отмечается на сайте министерства. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230920/karabakh-1897624302.html
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нагорный карабах, азербайджан, баку, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Нагорный Карабах, Азербайджан, Баку, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении

МВД Армении: Ереван обсуждает въезд соотечественников из Нагорного Карабаха

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкУчастники протестов в Ереване
Участники протестов в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники протестов в Ереване
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Межведомственные обсуждения относительно возможного въезда в страну соотечественников из Нагорного Карабаха ведутся в Армении, сообщили в службе миграции и гражданства МВД страны.
"Служба миграции и гражданства МВД сообщает, что идут межведомственные обсуждения относительно возможного въезда наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению", - отмечается на сайте министерства.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Кремле назвали Карабах внутренним делом Азербайджана
Вчера, 18:26
 
Нагорный КарабахАзербайджанБакуСитуация в Нагорном КарабахеВ мире
 
 
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