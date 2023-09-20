Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении
МВД Армении: Ереван обсуждает въезд соотечественников из Нагорного Карабаха
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Участники протестов в Ереване
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Межведомственные обсуждения относительно возможного въезда в страну соотечественников из Нагорного Карабаха ведутся в Армении, сообщили в службе миграции и гражданства МВД страны.
"Служба миграции и гражданства МВД сообщает, что идут межведомственные обсуждения относительно возможного въезда наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению", - отмечается на сайте министерства.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".