https://ria.ru/20230920/karabakh-1897673470.html

Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении

Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении - РИА Новости, 20.09.2023

Ереван обсуждает въезд соотечественников из Карабаха, заявили МВД Армении

Межведомственные обсуждения относительно возможного въезда в страну соотечественников из Нагорного Карабаха ведутся в Армении, сообщили в службе миграции и... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:52

2023-09-20T22:52

2023-09-20T22:52

нагорный карабах

азербайджан

баку

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Межведомственные обсуждения относительно возможного въезда в страну соотечественников из Нагорного Карабаха ведутся в Армении, сообщили в службе миграции и гражданства МВД страны. "Служба миграции и гражданства МВД сообщает, что идут межведомственные обсуждения относительно возможного въезда наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению", - отмечается на сайте министерства. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230920/karabakh-1897624302.html

нагорный карабах

азербайджан

баку

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нагорный карабах, азербайджан, баку, ситуация в нагорном карабахе, в мире