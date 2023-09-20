https://ria.ru/20230920/karabakh-1897669531.html

При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек, сообщили СМИ

При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2023

При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек, сообщили СМИ

В Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны погибли не менее 200 человек, передает армянское госагентство "Armenpress". РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T22:22

2023-09-20T22:22

2023-09-20T22:22

в мире

азербайджан

баку

россия

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. В Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны погибли не менее 200 человек, передает армянское госагентство "Armenpress". "По состоянию на 21.30 (20.30 мск) в результате военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха погибли не менее 200 человек, более 400 ранены", - передает госагентство, ссылаясь на так называемого "омбудсмена" непризнанного Карабаха. Отмечается, что подтверждена гибель десяти мирных жителей, пять из которых - дети. Предполагается, что остальные погибшие являлись военнослужащими. В сообщении говорится также, что ранены свыше 40 мирных жителей, в том числе 13 детей. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230920/razgovor-1897654970.html

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в мире, азербайджан, баку, россия, ситуация в нагорном карабахе