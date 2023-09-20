При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек, сообщили СМИ
Armenpress: при обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек
© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкАвтомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. В Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны погибли не менее 200 человек, передает армянское госагентство "Armenpress".
"По состоянию на 21.30 (20.30 мск) в результате военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха погибли не менее 200 человек, более 400 ранены", - передает госагентство, ссылаясь на так называемого "омбудсмена" непризнанного Карабаха.
Отмечается, что подтверждена гибель десяти мирных жителей, пять из которых - дети. Предполагается, что остальные погибшие являлись военнослужащими. В сообщении говорится также, что ранены свыше 40 мирных жителей, в том числе 13 детей.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.