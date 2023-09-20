https://ria.ru/20230920/karabakh-1897651922.html
Алиев заявил, что Азербайджан пошел бы до конца в операции в Карабахе
Алиев заявил, что Азербайджан пошел бы до конца в операции в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Алиев заявил, что Азербайджан пошел бы до конца в операции в Карабахе
Азербайджан "пошел бы до конца" в ходе военной операции, если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие, заявил в среду президент... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:35
2023-09-20T20:35
2023-09-20T20:35
в мире
азербайджан
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ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 20 сен - РИА Новости. Азербайджан "пошел бы до конца" в ходе военной операции, если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие, заявил в среду президент Ильхам Алиев. По его словам, азербайджанским властям утром в среду сообщили, что непризнанные власти Карабаха согласились на условия Баку. "Я сообщил, что наше слово ценно и если наши условия принимают, то безусловно наши военные меры будут приостановлены. К сожалению, противник полностью не соблюдал прекращение огня и после его объявления наши регионы были обстреляны", - заявил Алиев в обращении к нации. По его словам, процесс вывода незаконных армянских формирований и их разоружения уже начался. Алиев отметил, что ранее в разговоре с госсекретарем США Блинкеном озвучил условия для приостановки операции в Карабахе. "В случае, если бы условия не были выполнены, мы бы пошли до конца. Враг хорошо знает нашу силу и решимость", - заявил Алиев. Алиев отметил, что теперь руководство Армении осознало, что Карабах является территорией Азербайджана. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html
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в мире, азербайджан, баку, сша, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Баку, США, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что Азербайджан пошел бы до конца в операции в Карабахе
Алиев заявил, что Азербайджан пошел бы до конца в операции в Карабахе