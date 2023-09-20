https://ria.ru/20230920/karabakh-1897637008.html

Российские миротворцы эвакуировали три тысячи людей при операции в Карабахе

Российские миротворцы эвакуировали три тысячи людей при операции в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Российские миротворцы эвакуировали три тысячи людей при операции в Карабахе

Российские миротворцы с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе эвакуировали 3154 человека, из них 1428 детей, говорится в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:08

2023-09-20T19:08

2023-09-20T20:00

россия

ситуация в нагорном карабахе

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нагорный карабах

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские миротворцы с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе эвакуировали 3154 человека, из них 1428 детей, говорится в бюллетене Минобороны РФ."При посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнута договоренность со сторонами конфликта о полном прекращении боевых действий... С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено 3154 человека, из них 1428 детей", - говорится в сообщении.Для недопущения кровопролития и соблюдения норм гуманитарного права с Баку, Ереваном и Степанакертом поддерживается непрерывное взаимодействие, отметили в ведомстве.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

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россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, безопасность, нагорный карабах, ереван