https://ria.ru/20230920/karabakh-1897637008.html
Российские миротворцы эвакуировали три тысячи людей при операции в Карабахе
Российские миротворцы эвакуировали три тысячи людей при операции в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Российские миротворцы эвакуировали три тысячи людей при операции в Карабахе
Российские миротворцы с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе эвакуировали 3154 человека, из них 1428 детей, говорится в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:08
2023-09-20T19:08
2023-09-20T20:00
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ситуация в нагорном карабахе
в мире
безопасность
нагорный карабах
ереван
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские миротворцы с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе эвакуировали 3154 человека, из них 1428 детей, говорится в бюллетене Минобороны РФ."При посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнута договоренность со сторонами конфликта о полном прекращении боевых действий... С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено 3154 человека, из них 1428 детей", - говорится в сообщении.Для недопущения кровопролития и соблюдения норм гуманитарного права с Баку, Ереваном и Степанакертом поддерживается непрерывное взаимодействие, отметили в ведомстве.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
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россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, безопасность, нагорный карабах, ереван
Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Безопасность, Нагорный Карабах, Ереван
Российские миротворцы эвакуировали три тысячи людей при операции в Карабахе
МО РФ: миротворцы эвакуировали 3154 человека при операции Баку в Карабахе