https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621213.html
Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет
Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет - РИА Новости, 20.09.2023
Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет
Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе нет. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:17
2023-09-20T18:17
2023-09-20T18:22
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе нет."Пока, наверное, нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность", - сказал Песков в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, россия, нагорный карабах
Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, Нагорный Карабах
Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет
Песков: оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет