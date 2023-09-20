https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621213.html

Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет

Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет - РИА Новости, 20.09.2023

Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет

Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе нет. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T18:17

2023-09-20T18:17

2023-09-20T18:22

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе нет."Пока, наверное, нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

россия

нагорный карабах

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дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, россия, нагорный карабах