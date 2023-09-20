Баку заявил, что подготовил план реинтеграции армянского населения Карабаха

Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.

Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанкерта договорились о полном прекращении боевых действий.