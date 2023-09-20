Баку заявил, что подготовил план реинтеграции армянского населения Карабаха
Помощник Алиева заявил о готовности плана Баку по реинтеграции армян в Карабахе
Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
БАКУ, 20 сен — РИА Новости. План Баку по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха готов, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.
"Наш план по социально-экономической реинтеграции готов. Он подготовлен соответствующими ведомствами", — сказал чиновник на брифинге для аккредитованных дипломатов.
По его словам, азербайджанская сторона "предприняла все меры для минимизации жертв среди мирного населения".
В администрации президента республики Ильхама Алиева ранее анонсировали встречу с армянами Карабаха по вопросу реинтеграции, она состоится 21 сентября в Евлахе.
Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.
Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанкерта договорились о полном прекращении боевых действий.
Гаджиев также отметил, что Баку получил гарантии разоружения "незаконных армянских вооруженных формирований" в Карабахе, что азербайджанские власти обозначили как одно из условий приостановки "антитеррористической операции".
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"Присутствие в Карабахе около десяти тысяч армянских незаконных вооруженных формирований было неприемлемо", — добавил он.