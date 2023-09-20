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Баку заявил, что подготовил план реинтеграции армянского населения Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023
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16:35 20.09.2023 (обновлено: 17:33 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897587231.html
Баку заявил, что подготовил план реинтеграции армянского населения Карабаха
Баку заявил, что подготовил план реинтеграции армянского населения Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023
Баку заявил, что подготовил план реинтеграции армянского населения Карабаха
План Баку по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха готов, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:35
2023-09-20T17:33
азербайджан
в мире
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
хикмет гаджиев
ильхам алиев
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БАКУ, 20 сен — РИА Новости. План Баку по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха готов, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев."Наш план по социально-экономической реинтеграции готов. Он подготовлен соответствующими ведомствами", — сказал чиновник на брифинге для аккредитованных дипломатов.По его словам, азербайджанская сторона "предприняла все меры для минимизации жертв среди мирного населения".В администрации президента республики Ильхама Алиева ранее анонсировали встречу с армянами Карабаха по вопросу реинтеграции, она состоится 21 сентября в Евлахе.Гаджиев также отметил, что Баку получил гарантии разоружения "незаконных армянских вооруженных формирований" в Карабахе, что азербайджанские власти обозначили как одно из условий приостановки "антитеррористической операции".&quot;Присутствие в Карабахе около десяти тысяч армянских незаконных вооруженных формирований было неприемлемо&quot;, — добавил он.Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного замглавы МИД Армении, в Ереване понимают готовность армянского населения Карабаха к переговорам с Баку.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897534234.html
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азербайджан, в мире, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, хикмет гаджиев, ильхам алиев
Азербайджан, В мире, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев
Баку заявил, что подготовил план реинтеграции армянского населения Карабаха

Помощник Алиева заявил о готовности плана Баку по реинтеграции армян в Карабахе

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖители на улице Степанакерта в Нагорном Карабахе
Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 20 сен — РИА Новости. План Баку по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха готов, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.
"Наш план по социально-экономической реинтеграции готов. Он подготовлен соответствующими ведомствами", — сказал чиновник на брифинге для аккредитованных дипломатов.
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По его словам, азербайджанская сторона "предприняла все меры для минимизации жертв среди мирного населения".
В администрации президента республики Ильхама Алиева ранее анонсировали встречу с армянами Карабаха по вопросу реинтеграции, она состоится 21 сентября в Евлахе.

Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.

Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанкерта договорились о полном прекращении боевых действий.

Гаджиев также отметил, что Баку получил гарантии разоружения "незаконных армянских вооруженных формирований" в Карабахе, что азербайджанские власти обозначили как одно из условий приостановки "антитеррористической операции".
«

"Присутствие в Карабахе около десяти тысяч армянских незаконных вооруженных формирований было неприемлемо", — добавил он.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного замглавы МИД Армении, в Ереване понимают готовность армянского населения Карабаха к переговорам с Баку.
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АзербайджанВ миреНагорный КарабахСитуация в Нагорном КарабахеХикмет ГаджиевИльхам Алиев
 
 
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