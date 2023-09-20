https://ria.ru/20230920/karabakh-1897561131.html

В Европарламенте указали на провал дипломатии ЕС в ситуации с Карабахом

В Европарламенте указали на провал дипломатии ЕС в ситуации с Карабахом - РИА Новости, 20.09.2023

В Европарламенте указали на провал дипломатии ЕС в ситуации с Карабахом

Дипломатия Евросоюза оказалась не способна эффективно отреагировать на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, заявила глава подкомитета Европарламента по обороне,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:20

2023-09-20T15:20

2023-09-20T15:22

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Дипломатия Евросоюза оказалась не способна эффективно отреагировать на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, заявила глава подкомитета Европарламента по обороне, евродепутат от Франции Натали Луазо. "Мы оказались не способны предотвратить наступление, которое готовилось у нас на глазах", - сказала Луазо на слушаниях комитета по международным делам по ситуации в Карабахе. По ее словам, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не отреагировал на призывы о помощи со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Верховный представитель отклонил просьбу Армении о поддержке из Европейского фонда мира, мотивируя это тем, что готовить нужно мир, а не войну. При этом Азербайджан усиливал свое и без того подавляющее военное преимущество, получая вооружения, в частности, от Турции и Израиля, на что мы закрывали глаза", - сказала депутат. По ее словам, Европарламент неоднократно предупреждал, но европейская дипломатия эти предупреждения игнорировала. "Сегодня настало время ввести санкции против азербайджанских руководителей, которые считают, что наша пассивность дает "зеленый свет". Бездействие станет сигналом для всех, кто к нам обращается, что рассчитывать на нас нельзя", - сказала Луазо. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. Двадцатого сентября в 12.00 мск азербайджанское минобороны сообщило, что достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований в регионе.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

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в мире, россия, армения, азербайджан, никол пашинян, жозеп боррель, европарламент, евросоюз