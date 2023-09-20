https://ria.ru/20230920/karabakh-1897519575.html

Миротворцы обсуждают со сторонами недопущение кровопролития в Карабахе

Миротворцы обсуждают со сторонами недопущение кровопролития в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

Миротворцы обсуждают со сторонами недопущение кровопролития в Карабахе

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе находится в контакте с Баку и Ереваном, обсуждая недопущение кровопролития в регионе, сообщили в среду... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:12

2023-09-20T13:12

2023-09-20T13:12

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе находится в контакте с Баку и Ереваном, обсуждая недопущение кровопролития в регионе, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Командование Российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха. Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897439892.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах