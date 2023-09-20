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Миротворцы обсуждают со сторонами недопущение кровопролития в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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13:12 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897519575.html
Миротворцы обсуждают со сторонами недопущение кровопролития в Карабахе
Миротворцы обсуждают со сторонами недопущение кровопролития в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Миротворцы обсуждают со сторонами недопущение кровопролития в Карабахе
Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе находится в контакте с Баку и Ереваном, обсуждая недопущение кровопролития в регионе, сообщили в среду... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:12
2023-09-20T13:12
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе находится в контакте с Баку и Ереваном, обсуждая недопущение кровопролития в регионе, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Командование Российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха. Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897439892.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
Миротворцы обсуждают со сторонами недопущение кровопролития в Карабахе

МО РФ: миротворцы обсуждают со сторонами недопущение кровопролития в Карабахе

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкАвтомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе находится в контакте с Баку и Ереваном, обсуждая недопущение кровопролития в регионе, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Командование Российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха. Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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