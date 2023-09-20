Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России: Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 20.09.2023 (обновлено: 13:36 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515966.html
Минобороны России: Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия
Минобороны России: Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия - РИА Новости, 20.09.2023
Минобороны России: Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия
Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:00
2023-09-20T13:36
в мире
азербайджан
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897520336_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_54efa525a17ca76ace083fbe3967c7fe.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий, сообщило Минобороны России."При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом", — сказали в ведомстве.При этом в Минобороны Азербайджана сегодня заявили о приостановке "антитеррористической операции" в Карабахе с 13:00 20 сентября. В Баку пояснили, что для этого необходимо выполнить ряд условий, в частности незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, оставляют боевые позиции и полностью разоружаются.В администрации президента Азербайджана анонсировали встречу с армянами Карабаха по вопросу реинтеграции, она состоится 21 сентября в Евлахе.Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного замглавы МИД Армении, в Ереване понимают готовность армянского населения Карабаха к переговорам с Баку."Локальные антитеррористические мероприятия"Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897467918.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897509669.html
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897520336_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_580edba35ff47a86bae85fcea764cab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны России: Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия

МО РФ: Азербайджан и Карабах договорились о полном прекращении боевых действий

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий, сообщило Минобороны России.
«
"При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом", — сказали в ведомстве.
При этом в Минобороны Азербайджана сегодня заявили о приостановке "антитеррористической операции" в Карабахе с 13:00 20 сентября. В Баку пояснили, что для этого необходимо выполнить ряд условий, в частности незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, оставляют боевые позиции и полностью разоружаются.
В администрации президента Азербайджана анонсировали встречу с армянами Карабаха по вопросу реинтеграции, она состоится 21 сентября в Евлахе.
Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч жителей Карабаха
10:33
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного замглавы МИД Армении, в Ереване понимают готовность армянского населения Карабаха к переговорам с Баку.

"Локальные антитеррористические мероприятия"

Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.
В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Минобороны России: миротворцы продолжат выполнять свои функции в Карабахе
12:40
 
В миреАзербайджанНагорный КарабахСитуация в Нагорном КарабахеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала