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Пашинян: Ереван не принимал участие в разработке соглашения по Карабаху - РИА Новости, 20.09.2023
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12:59 20.09.2023 (обновлено: 13:29 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515771.html
Пашинян: Ереван не принимал участие в разработке соглашения по Карабаху
Пашинян: Ереван не принимал участие в разработке соглашения по Карабаху - РИА Новости, 20.09.2023
Пашинян: Ереван не принимал участие в разработке соглашения по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не принимал участие в разработке текста соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:59
2023-09-20T13:29
баку
в мире
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не принимал участие в разработке текста соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий."Из официальных информационных страниц Нагорного Карабаха мы узнали, что власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня. Мы ознакомились с текстом. В формировании этого текста Республика Армения никак не участвовала и не была стороной обсуждений", - сказал Пашинян в видеообращении.По его словам, Ереван принимает к сведению это заявление, принятое Степанакертом.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/armeniya-1897421147.html
https://ria.ru/20230920/vkarabakhe-1897444159.html
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баку, в мире, ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян
Баку, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян
Пашинян: Ереван не принимал участие в разработке соглашения по Карабаху

Пашинян: Ереван не принимал участие в разработке текста соглашения по Карабаху

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не принимал участие в разработке текста соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий.
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"Из официальных информационных страниц Нагорного Карабаха мы узнали, что власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня. Мы ознакомились с текстом. В формировании этого текста Республика Армения никак не участвовала и не была стороной обсуждений", - сказал Пашинян в видеообращении.
По его словам, Ереван принимает к сведению это заявление, принятое Степанакертом.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
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