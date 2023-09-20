https://ria.ru/20230920/karabakh-1897504236.html

В Кремле не смогли подтвердить информацию о прекращении огня в Карабахе

В Кремле не смогли подтвердить информацию о прекращении огня в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023

В Кремле не смогли подтвердить информацию о прекращении огня в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прекращении огня в Нагорном Карабахе при посредничестве российских миротворцев заявил, РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:21

2023-09-20T12:21

2023-09-20T12:21

в мире

россия

нагорный карабах

азербайджан

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прекращении огня в Нагорном Карабахе при посредничестве российских миротворцев заявил, что не может подтвердить эту информацию. "Я пока детально ими не владею, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Еще раз повторяю, там постоянно осуществляются контакты, поэтому не могу точно это подтвердить", - сообщил Песков журналистам. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

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