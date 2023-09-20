Армянское СМИ заявило о гибели 32 человек из-за обстрелов Карабаха
Арменпресс: в Карабахе из-за обстрелов погибли 32 человека и более 200 ранены
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. В Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека, более 200 ранены, передает армянское госагентство "Арменпресс".
"В результате обстрелов в Нагорном Карабахе по состоянию на данный момент 32 человека погибли, более 200 ранены. Семеро погибших (из них двое детей) и 35 раненых (из них 13 детей) - мирные жители", - передает госагентство, ссылаясь на так называемого "омбудсмена" непризнанного Карабаха.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.