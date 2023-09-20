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Армянское СМИ заявило о гибели 32 человек из-за обстрелов Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023
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11:35 20.09.2023 (обновлено: 11:54 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897489091.html
Армянское СМИ заявило о гибели 32 человек из-за обстрелов Карабаха
Армянское СМИ заявило о гибели 32 человек из-за обстрелов Карабаха - РИА Новости, 20.09.2023
Армянское СМИ заявило о гибели 32 человек из-за обстрелов Карабаха
В Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека, более 200 ранены, передает армянское госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:35
2023-09-20T11:54
в мире
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
армения
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. В Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека, более 200 ранены, передает армянское госагентство "Арменпресс"."В результате обстрелов в Нагорном Карабахе по состоянию на данный момент 32 человека погибли, более 200 ранены. Семеро погибших (из них двое детей) и 35 раненых (из них 13 детей) - мирные жители", - передает госагентство, ссылаясь на так называемого "омбудсмена" непризнанного Карабаха.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897467918.html
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в мире, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, армения
В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Армения
Армянское СМИ заявило о гибели 32 человек из-за обстрелов Карабаха

Арменпресс: в Карабахе из-за обстрелов погибли 32 человека и более 200 ранены

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости
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Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. В Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека, более 200 ранены, передает армянское госагентство "Арменпресс".
"В результате обстрелов в Нагорном Карабахе по состоянию на данный момент 32 человека погибли, более 200 ранены. Семеро погибших (из них двое детей) и 35 раненых (из них 13 детей) - мирные жители", - передает госагентство, ссылаясь на так называемого "омбудсмена" непризнанного Карабаха.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
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