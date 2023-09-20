https://ria.ru/20230920/karabakh-1897456680.html

Азербайджан заявил о взятии армянской военной техники в качестве трофеев

Азербайджан заявил о взятии армянской военной техники в качестве трофеев - РИА Новости, 20.09.2023

Азербайджан заявил о взятии армянской военной техники в качестве трофеев

Минобороны Азербайджана заявляет о взятии азербайджанской армией в качестве трофеев принадлежащих формированиям Армении шести боевых машин марки "Урал",... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T09:59

2023-09-20T09:59

2023-09-20T09:59

в мире

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 20 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет о взятии азербайджанской армией в качестве трофеев принадлежащих формированиям Армении шести боевых машин марки "Урал", груженных минометными снарядами, и четырех минометов. "Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана в качестве трофеев взяты принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении шесть боевых машин марки "Урал", груженных минометными снарядами, и четыре миномета", - сказал руководитель пресс-службы министерства обороны, полковник Анар Эйвазов. Минобороны Азербайджана во вторник сообщало, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских лиц. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией". В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897439892.html

https://ria.ru/20230920/aliev-1897436984.html

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в мире, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе