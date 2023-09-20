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Армения призвала ЕС принять срочные меры из-за ситуации в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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08:29 20.09.2023 (обновлено: 08:40 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897440325.html
Армения призвала ЕС принять срочные меры из-за ситуации в Карабахе
Армения призвала ЕС принять срочные меры из-за ситуации в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Армения призвала ЕС принять срочные меры из-за ситуации в Карабахе
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил в X (бывшая соцсеть Twitter), что на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Нью-Йорке призвал ЕС... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:29
2023-09-20T08:40
в мире
армения
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил в X (бывшая соцсеть Twitter), что на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Нью-Йорке призвал ЕС принять срочные меры на фоне ситуации в Нагорном Карабахе."Рассказал о намерениях Азербайджана в Нагорном Карабахе, которые противоречат фундаментальным нормам международного права и на самом деле направлены на лишение жителей Нагорного Карабаха их родины. Международные партнеры, включая ЕС, должны принять срочные меры для предотвращения этого", - написал Мирзоян.Минобороны Азербайджана ранее в среду сообщило об успешном продолжении локальных антитеррористических мер в Карабахе и уничтожении боевых позиций и военной техники формирований вооруженных сил Армении. Азербайджанское МО во вторник сообщало, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских лиц. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230920/aliev-1897436984.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897421838.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897420145.html
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в мире, армения, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, арарат мирзоян
В мире, Армения, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Арарат Мирзоян
Армения призвала ЕС принять срочные меры из-за ситуации в Карабахе

Глава МИД Армении Мирзоян призвал ЕС принять меры из-за ситуации в Карабахе

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил в X (бывшая соцсеть Twitter), что на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Нью-Йорке призвал ЕС принять срочные меры на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.
«
"Рассказал о намерениях Азербайджана в Нагорном Карабахе, которые противоречат фундаментальным нормам международного права и на самом деле направлены на лишение жителей Нагорного Карабаха их родины. Международные партнеры, включая ЕС, должны принять срочные меры для предотвращения этого", - написал Мирзоян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Алиев назвал Блинкену условия для завершения операции в Карабахе
07:36
Минобороны Азербайджана ранее в среду сообщило об успешном продолжении локальных антитеррористических мер в Карабахе и уничтожении боевых позиций и военной техники формирований вооруженных сил Армении. Азербайджанское МО во вторник сообщало, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских лиц. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
00:50
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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00:28
 
В миреАрменияЕвросоюзСитуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАрарат Мирзоян
 
 
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