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Бразилия призвала к диалогу по Карабаху - РИА Новости, 20.09.2023
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03:24 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897428800.html
Бразилия призвала к диалогу по Карабаху
Бразилия призвала к диалогу по Карабаху - РИА Новости, 20.09.2023
Бразилия призвала к диалогу по Карабаху
Правительство Бразилии с обеспокоенностью следит за событиями в Карабахе, их воздействием на гражданское население, и призывает стороны конфликта к мирному... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T03:24
2023-09-20T03:24
в мире
азербайджан
бразилия
армения
оон
ситуация в нагорном карабахе
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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Правительство Бразилии с обеспокоенностью следит за событиями в Карабахе, их воздействием на гражданское население, и призывает стороны конфликта к мирному диалогу на площадках Брюсселя, Москвы и Вашингтона, сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны. "Правительство Бразилии с большой обеспокоенностью следит за возобновлением напряженности в Нагорном Карабахе, особенно с учетом ее воздействия на гражданское население. Правительство Бразилии вновь заявляет, что лучший путь к долгосрочному решению - это мирный диалог, особенно посредством трех действующих переговорных платформ (Брюссель, Москва и Вашингтон)", - говорится в сообщении на сайте МИД Бразилии. Согласно тексту заявления, Бразилия вместе с другими членами Совета Безопасности ООН продолжит внимательно следить за гуманитарной ситуацией и ситуацией с безопасностью в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией". В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230920/oon-1897420531.html
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в мире, азербайджан, бразилия, армения, оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Бразилия, Армения, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Бразилия призвала к диалогу по Карабаху

Бразилия призвала к диалогу по Карабаху при посредничестве ЕС, Москвы и США

© РИА Новости / В. Дунаев | Перейти в медиабанкВид на город Бразилиа
Вид на город Бразилиа - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / В. Дунаев
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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Правительство Бразилии с обеспокоенностью следит за событиями в Карабахе, их воздействием на гражданское население, и призывает стороны конфликта к мирному диалогу на площадках Брюсселя, Москвы и Вашингтона, сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.
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"Правительство Бразилии с большой обеспокоенностью следит за возобновлением напряженности в Нагорном Карабахе, особенно с учетом ее воздействия на гражданское население. Правительство Бразилии вновь заявляет, что лучший путь к долгосрочному решению - это мирный диалог, особенно посредством трех действующих переговорных платформ (Брюссель, Москва и Вашингтон)", - говорится в сообщении на сайте МИД Бразилии.
Согласно тексту заявления, Бразилия вместе с другими членами Совета Безопасности ООН продолжит внимательно следить за гуманитарной ситуацией и ситуацией с безопасностью в Нагорном Карабахе.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие. МИД Азербайджана назвал условием мира в регионе полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Заседание Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
СПЧ ООН призвал Азербайджан и Армению к переговорам
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Минобороны РФ, в свою очередь, призвало стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве также отметили, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России также призвали конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, тем временем российские миротворцы "в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медпомощь, занимаются эвакуацией".
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАзербайджанБразилияАрменияООНСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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